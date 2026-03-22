Persecución en Morón: tres detenidos y secuestraron un auto con patente falsa

Los sospechosos escaparon en un vehículo robado, chocaron durante la huida y la Policía secuestró herramientas, dinero y celulares vinculados a otros hechos.
Tres delincuentes fueron detenidos en Morón luego de una persecución policial que comenzó tras el robo en una vivienda y terminó cuando el auto en el que escapaban chocó contra otros vehículos. Los sospechosos circulaban en un Chevrolet Cruze con patente falsa, que además tenía pedido de secuestro por robo automotor desde febrero.
El hecho se inició en una casa ubicada en la calle Huara al 100, donde personal policial recibió una alerta por un robo en curso. Cuando los agentes llegaron al lugar vieron a los ladrones salir de la vivienda y subir al vehículo para escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras hasta el cruce de Monte y Campos, donde el auto impactó contra dos rodados.
Tras el choque, dos de los ocupantes intentaron huir a pie pero fueron alcanzados a pocos metros, mientras que el tercer sospechoso se escondió dentro del vehículo y fue reducido por efectivos de la Unidad de Prevención de la Policía Local. Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre, de 24 años y nacionalidad venezolana; Brian Oscar Albarracín, de 27, argentino; y Alexis Fari Figueroa Montoya, de 50, de nacionalidad peruana.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron dos chapas patente apócrifas, herramientas utilizadas para forzar accesos, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. La investigación también determinó que los acusados estarían vinculados con otro robo ocurrido el día anterior en la misma zona. La UFI N°8 de Morón interviene en la causa y los tres quedaron imputados por robo agravado por efracción en poblado y en banda y encubrimiento agravado.
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