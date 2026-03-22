Persecución en Morón: tres detenidos y secuestraron un auto con patente falsa

El hecho se inició en una casa ubicada en la calle Huara al 100, donde personal policial recibió una alerta por un robo en curso. Cuando los agentes llegaron al lugar vieron a los ladrones salir de la vivienda y subir al vehículo para escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras hasta el cruce de Monte y Campos, donde el auto impactó contra dos rodados.