Brutal ataque de motochorros en La Plata: le robaron la bicicleta a un joven y le dispararon

Hace menos de dos meses, la localidad de Los Hornos había sido escenario de otro robo protagonizado por dos motochorros armados, que asaltaron un pet shop y obligaron a la dueña a tirarse al piso para robarle el dinero de la caja.

El robo ocurrió en un negocio ubicado sobre la calle 143, donde los delincuentes llegaron en motocicleta, ingresaron por separado al comercio, redujeron a la comerciante y uno de ellos abrió la caja registradora para sacar el efectivo. Los asaltantes no se limitaron a robar el dinero y siguieron recorriendo el lugar en busca de otros objetos de valor. En ese momento, la dueña del pet shop se levantó y corrió hacia la parte trasera del local para escapar.

Uno de los ladrones intentó alcanzarla, pero la mujer logró salir y pedir ayuda a los gritos. “¡Ayuda, me están robando!”, gritó ya en el exterior. Ese pedido de auxilio aceleró la fuga de los delincuentes, que escaparon en la misma moto en la que habían llegado.