La joven despidió a Mateo en redes sociales y pidió conocer la identidad de quienes, según ella, lo abandonaron. El hecho ocurrió de madrugada frente a una vivienda donde se realizaba un cumpleaños.
La muerte de Mateo, un adolescente de 16 años que fue alcanzado por un disparo durante un tiroteo en medio de un intento de robo en Morón, desató una ola de mensajes de dolor y reclamos en redes sociales. Su hermana fue una de las primeras en pronunciarse: en Instagram publicó una despedida cargada de enojo y pidió que se conozca la identidad de quienes, según su versión, lo dejaron morir.
“Quiero los nombres y las direcciones de los giles que lo dejaron morir”, escribió la joven, que además compartió un mensaje en el que cuestionó lo ocurrido y apuntó contra los involucrados.
Amigos del menor también expresaron su tristeza a través de las historias de la red social. “¿Por qué, hermanito mío?”, escribió uno de ellos. En otro mensaje, agregó : “Mateito, hermano, ¿por qué a vos, rata la co*** de la gorra y a los giles que te dejaron morir?”.
El episodio se registró cerca de las 2 de la madrugada de este lunes, en la calle Aguado al 1200, frente a una casa donde un grupo de jóvenes celebraba un cumpleaños. Según se pudo establecer, Mateo vivía en las inmediaciones. Tras el hecho, familiares del adolescente llegaron a la escena y se enfrentaron verbalmente con los policías que trabajaban en el lugar.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, dos jóvenes llegaron en un auto y lo estacionaron frente a la vivienda. Poco después apareció un Fiat Cronos, del que descendió un hombre armado que los amenazó. Uno de los jóvenes se paralizó y el otro corrió hacia el interior de la casa y fue entonces cuando comenzaron los disparos.
La Justicia intenta determinar quién efectuó los tiros. Entre las líneas que se analizan figuran un posible enfrentamiento entre los propios integrantes de la banda y la intervención de una tercera persona que se encontraba en la zona.
En la escena quedó el auto de las víctimas con varios impactos de bala, mientras que el vehículo utilizado por los asaltantes fue hallado abandonado en Rafael Castillo.
Una mujer que presenció parte de lo ocurrido habló y dio detalles. “Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”, relató.
Según explicó, en un primer momento los vecinos creyeron que se trataba de un caso de defensa personal, ya que no les resultaba lógico un ataque entre delincuentes. “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”, agregó.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, con intervención de la comisaría local.