De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, dos jóvenes llegaron en un auto y lo estacionaron frente a la vivienda. Poco después apareció un Fiat Cronos, del que descendió un hombre armado que los amenazó. Uno de los jóvenes se paralizó y el otro corrió hacia el interior de la casa y fue entonces cuando comenzaron los disparos.

Las hipótesis de la investigación

La Justicia intenta determinar quién efectuó los tiros. Entre las líneas que se analizan figuran un posible enfrentamiento entre los propios integrantes de la banda y la intervención de una tercera persona que se encontraba en la zona.

En la escena quedó el auto de las víctimas con varios impactos de bala, mientras que el vehículo utilizado por los asaltantes fue hallado abandonado en Rafael Castillo.

El testimonio de una vecina

Una mujer que presenció parte de lo ocurrido habló y dio detalles. “Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”, relató.

Según explicó, en un primer momento los vecinos creyeron que se trataba de un caso de defensa personal, ya que no les resultaba lógico un ataque entre delincuentes. “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”, agregó.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, con intervención de la comisaría local.