Emily Ceco reveló el calvario en el juicio contra su ex: "Mientras yo declaraba, se pegaba trompadas"

Sobre la declaración de su ex, Ceco aseguró que escuchó “muchísimas mentiras” y que el acusado intentó invertir los roles dentro de la relación. “Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba”, contó, y comparó el contexto físico de ambos: “Yo mido 1,60 y peso 48 kilos. Él mide 1,90 y pesa 90 kilos”.

Según relató, Martínez justificó las agresiones al afirmar que actuaba para “defenderse” y que las marcas en su cuerpo eran producto de intentos por controlarla.

La joven también reveló que aún sufre consecuencias físicas y psicológicas de la violencia que denunció. “Me rompió los vasos capilares de los ojos. Me quedaron ojeras muy profundas. Me hice muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible”, afirmó. A esto se suman secuelas emocionales como el miedo persistente, dificultades para dormir y recuerdos constantes de los episodios vividos.

Emily Ceco reveló las graves secuelas que sufrió en la cara tras Emily Ceco reveló las secuelas físicas que le dejó la violencia: aseguró que las lesiones en su rostro son irreversibles y que aún atraviesa un duro proceso de recuperación.

También apuntó contra el entorno del acusado: aseguró que la madre de Martínez se reía durante su declaración y que incluso le dijo que le daba “asco” al cruzarla en el tribunal, además de recordar un llamado en el que la mujer evitó responder cuando le planteó qué haría si su propia hija atravesara una situación similar.

El pedido de justicia de su madre y el veredicto

En el mismo programa, su madre, Andrea Ceco, se mostró quebrada y firme al pedir una condena ejemplar. “Estuvo a nada de matarla”, aseguró, y advirtió sobre el riesgo de que el acusado recupere la libertad: “Puede encontrarse con su hija, con su vecina, con su mamá. Va a estar libre y lo va a volver a hacer porque él es eso, un violento”.

El desesperado pedido de justicia de la mamá de Emily Ceco Estuv Andrea Ceco pidió justicia por su hija y advirtió: “Estuvo a nada de matarla”, en medio de un fuerte testimonio en televisión.

También defendió la exposición pública de su hija y rechazó las críticas: “Todas las veces que habló fue para pedir justicia. Si Emily no hubiera estado en la tele, esto no hubiera sido de esta manera y no se hubiera llegado a juicio”.

El proceso judicial se lleva adelante en Morón y el veredicto se conocerá en los próximos días. La querella solicita una pena de 16 años de prisión para Martínez, acusado de tentativa de homicidio agravado en un contexto de violencia de género, además de privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas.

Mientras tanto, el testimonio de Ceco vuelve a poner en foco la gravedad de la violencia denunciada y la necesidad de una respuesta judicial contundente.