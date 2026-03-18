Emily Ceco reveló el calvario en el juicio contra su ex: "Mientras yo declaraba, se pegaba trompadas"

La exparticipante de Love Is Blind dio detalles del juicio contra Santiago Martínez y denunció secuelas y violencia psicológica.
Emily Ceco habló en medio del juicio que enfrenta a su expareja, Santiago Martínez, y dio detalles estremecedores sobre lo ocurrido durante su declaración. En diálogo con La mañana con Moria, la joven contó que, mientras brindaba su testimonio, le informaron que Martínez tenía reacciones violentas dentro de la sala.
“Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, expresó con angustia. Consultada sobre esa posibilidad, fue contundente: “Juro que sí”.
Además, explicó que no pudo permanecer durante toda la audiencia por el impacto emocional que le generó la situación. “Las emociones no las podía controlar. Terminé siendo asistida por la ambulancia”, señaló. Según detalló, sufrió una fuerte descompensación con baja de presión y vómitos: “Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño”.
Sobre la declaración de su ex, Ceco aseguró que escuchó “muchísimas mentiras” y que el acusado intentó invertir los roles dentro de la relación. “Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba”, contó, y comparó el contexto físico de ambos: “Yo mido 1,60 y peso 48 kilos. Él mide 1,90 y pesa 90 kilos”.
Según relató, Martínez justificó las agresiones al afirmar que actuaba para “defenderse” y que las marcas en su cuerpo eran producto de intentos por controlarla.
La joven también reveló que aún sufre consecuencias físicas y psicológicas de la violencia que denunció. “Me rompió los vasos capilares de los ojos. Me quedaron ojeras muy profundas. Me hice muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible”, afirmó. A esto se suman secuelas emocionales como el miedo persistente, dificultades para dormir y recuerdos constantes de los episodios vividos.
También apuntó contra el entorno del acusado: aseguró que la madre de Martínez se reía durante su declaración y que incluso le dijo que le daba “asco” al cruzarla en el tribunal, además de recordar un llamado en el que la mujer evitó responder cuando le planteó qué haría si su propia hija atravesara una situación similar.
En el mismo programa, su madre, Andrea Ceco, se mostró quebrada y firme al pedir una condena ejemplar. “Estuvo a nada de matarla”, aseguró, y advirtió sobre el riesgo de que el acusado recupere la libertad: “Puede encontrarse con su hija, con su vecina, con su mamá. Va a estar libre y lo va a volver a hacer porque él es eso, un violento”.
También defendió la exposición pública de su hija y rechazó las críticas: “Todas las veces que habló fue para pedir justicia. Si Emily no hubiera estado en la tele, esto no hubiera sido de esta manera y no se hubiera llegado a juicio”.
El proceso judicial se lleva adelante en Morón y el veredicto se conocerá en los próximos días. La querella solicita una pena de 16 años de prisión para Martínez, acusado de tentativa de homicidio agravado en un contexto de violencia de género, además de privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas.
Mientras tanto, el testimonio de Ceco vuelve a poner en foco la gravedad de la violencia denunciada y la necesidad de una respuesta judicial contundente.
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