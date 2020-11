"Eran tres diablos que parecían la muerte, vestidos todos de negro”, dijo esta mañana a la prensa Nelly (72), la mujer asaltada junto a su marido Gerardo (83), quien aún presentaba los ojos morados y la cara lastimada por los golpes recibidos.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 9 de la mañana en una casa de la calle Mendoza al 900 de la localidad del sur del conurbano, cuando el jubilado fue sorprendido en el comedor de su casa por los asaltantes que entraron por la parte trasera donde tiene un patio.

Los ladrones golpearon y redujeron al anciano, y luego lo llevaron junto a su mujer, que recién se levantaba.

Esta mañana, las víctimas, ambos de nacionalidad italiana y vecinos de más de 50 años en Luis Guillón, contaron a la prensa en la puerta de su casa que fue un robo "muy violento", que los ataron con alambre y que revolvieron y desordenaron toda la casa para llevarse sólo 5.000 pesos y otros objetos de valor.

"Yo fui para hacer entrar al perro y no me di cuenta de nada. Antes de eso habían tocado timbre. Yo dejé la puerta abierta y no alcanzo a entrar y tres tipos encapuchados detrás mío me decían callate, callate, callete", contó Gerardo sobre el momento en que fue sorprendido por los ladrones.

El hombre contó que le pedían "dólares", pero que él sólo tenía "5.000 pesos" y que les dijo a los delincuentes: "La puta que te parió, soy italiano pero vine a los 18 años, ¿qué jubilación querés?".

"Me pegaron piñas, patadas y me pegaron por todos lados. Yo creo que subieron por un pilar de un vecino. Se ve que ellos ya venían estudiando cómo entrar y estuvieron más o menos dos horas", se lamentó.

La mujer explicó que cuando los asaltantes se fueron de la casa, le pidió a su marido ayuda para soltarse las piernas y con las manos logró encontrar entre un montón de ropa apilada el control remoto para activar la alarma. Al escuchar la alarma, una vecina del matrimonio ingresó al domicilio y los socorrió.

El matrimonio contó que ya había sufrido otro robo, pero en esa oportunidad no estaban en la casa.