Flor Moyano amplió su denuncia de presunto abuso sexual contra Juan Martino

Ahora, la joven se presentó ante el Juzgado N° 2 de Cañuelas para ampliar su denuncia. En diálogo con los medios presentes, el abogado de la joven, Roberto Castillo, solicitó a Boxfish, la productora del reality, que entregue los crudos ante la Justicia. “No sabemos si van a pasar o no esas partes al aire, no sabemos si la van a revictimizar”, comentó el letrado.

A la salida de su declaración, Moyano dialogó con la prensa y afirmó: "Tener que ponerlo en palabras es muy difícil, pero confío en la Justicia en que se va a saber la verdad", y además agradeció a los medios: "Recibí mucho apoyo y contención. Le agradezco que me acompañen en este proceso. Gracias".

"Me costó mucho, sobre todo tomar el valor para hacerlo. Sentía que tenía muchas desventajas exponerme, exponer mi imagen y mi trabajó pero sentí que tenía que hacerlo", completó la actriz.

Flor-Moyano-02.jpg

“Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”, le había confiado Moyano a la Justicia.

La influencer relató que Martino se sacaba de quicio porque no aceptaba un no como respuesta: “Sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”. En otra parte de su declaración, la participante del reality lo definió como “un agresor sexual que la degradó como persona”.

Juan-Martino-01.jpg

Por su parte, su abogado manifestó: "Estamos en las primeras horas de una investigación que es muy seria y tenemos que tener prudencia. Propusimos 8 testigos que se presentarán a declarar".

"Ella sufre hechos que son en un reality pero no tenemos los crudos", insistió el Dr. Castillo sobre la posición que tomó la productora de "El Hotel de los Famosos 2", y aclaró que pudo leer el expediente y que la productora dio a la justicia un "un relevamiento de las cámaras" y que ahora queda realizar "un trabajo enorme y minucioso".

Antes de retirar, Flor Martino dijo: "Siento que es cerrar un ciclo y espero que se haga justicia".