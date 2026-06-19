Hallaron apuñalado a un hombre en plena calle en el barrio de San Cristóbal

El trágico suceso ocurrió en el cruce de las calles Estados Unidos y Pichincha. En las cámaras de seguridad se vio que hombre había tenido una pelea con alguien que resultó ser su hermano, quien quedó detenido.
Un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas en el barrio porteño de San Cristóbal y la Justicia intenta determinar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el crimen.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio ocurrió cerca de las 4:50 de la madrugada en la esquina de Estados Unidos y Pichincha. Un vecino fue quien dio aviso al 911 luego de encontrar a una persona tirada en la calle. La víctima vivía en esa misma cuadra, en una pensión, y trabajaba realizando tareas de reparto.
Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal médico encontraron al hombre con varias lesiones en la zona del abdomen. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se aseguraron que ya no presentaba signos vitales.
Los investigadores detectaron rastros de sangre que se extendían hasta la senda peatonal, un indicio que podría señalar que la víctima intentó caminar o pedir ayuda antes de caer finalmente en el lugar donde fue encontrada.
Hasta ahora, la principal línea de investigación apuntaba a que el hombre habría tenido una pelea en la vía pública que terminó con consecuencias fatales. E incluso no se descartaba que el ataque haya ocurrido durante un intento de robo.
Pero la investigación dio un giro tras analizar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, y los investigadores detuvieron a su hermano, quien ahora quedó señalado como el principal sospechoso del homicidio.
Mientras los peritos trabajaban en el lugar, se presentó un hombre y aseguró ser hermano de la víctima. Ante los efectivos policiales identificó al fallecido y brindó algunos datos personales. Incluso, confesó que ambos habían mantenido una discusión, aunque en ese momento no aportó información relevante sobre las circunstancias que rodearon el crimen.
De acuerdo con las imágenes obtenidas por los investigadores, minutos antes del ataque, ambos hermanos habían protagonizado una violenta discusión en la esquina, a metros de donde luego apareció el cuerpo.
La causa está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.