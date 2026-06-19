Hallaron apuñalado a un hombre en plena calle en el barrio de San Cristóbal

Hasta ahora, la principal línea de investigación apuntaba a que el hombre habría tenido una pelea en la vía pública que terminó con consecuencias fatales. E incluso no se descartaba que el ataque haya ocurrido durante un intento de robo.

Pero la investigación dio un giro tras analizar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, y los investigadores detuvieron a su hermano, quien ahora quedó señalado como el principal sospechoso del homicidio.

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, se presentó un hombre y aseguró ser hermano de la víctima. Ante los efectivos policiales identificó al fallecido y brindó algunos datos personales. Incluso, confesó que ambos habían mantenido una discusión, aunque en ese momento no aportó información relevante sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por los investigadores, minutos antes del ataque, ambos hermanos habían protagonizado una violenta discusión en la esquina, a metros de donde luego apareció el cuerpo.

La causa está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.