Caso Loan Peña: el tribunal ordenó anular el arranque del juicio en la segunda audiencia

Con el objetivo de evitar posibles nulidades futuras, el tribunal resolvió reiniciar el proceso y realizar nuevamente la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio. Además, rechazó el pedido de detención para los acusados que llegaron al debate en libertad. Como medida alternativa, establecieron un mecanismo de control: todos deberán presentarse una hora antes del inicio de cada audiencia.

La causa investiga la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando el niño tenía cinco años.

2026_06_260615507 Los padres de Loan Peña aguardan con expectativa el avance del juicio.

La jornada del martes, vale recordar, estuvo atravesada por demoras, discusiones procesales y cuestionamientos entre la fiscalía y el tribunal.

La ausencia inicial de Rossi Colombo motivó que el fiscal Schaefer solicitara su declaración de rebeldía, la orden de detención y su exclusión del debate oral. El pedido fue aceptado por los magistrados en un primer momento. Sin embargo, cuando el acusado logró conectarse por Zoom junto a un nuevo abogado defensor, el tribunal revisó su postura y habilitó su incorporación al proceso.