Caso Loan Peña: el tribunal ordenó anular el arranque del juicio en la segunda audiencia

En medio de los cruces con el fiscal, los jueces dispusieron repetir la lectura completa de la acusación contra los 17 imputados en la causa. Además, rechazaron el pedido de detenciones.
Después de una primera jornada con cruces entre la fiscalía y el tribunal, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña quedó nuevamente en una instancia inicial. El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió este miércoles reianudar formalmente el debate y ordenó repetir la lectura completa de la acusación contra los 17 imputados.
La resolución se tomó luego de que los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco rechazaran el pedido del fiscal Carlos Schaefer para separar del proceso al psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo, uno de los diez acusados de haber entorpecido la investigación.
Rossi Colombo había sido protagonista de la audiencia inaugural del martes, cuando no se presentó ante el tribunal y fue declarado en rebeldía. Más tarde apareció mediante videoconferencia y explicó que no había podido trasladarse hasta Corrientes debido a dificultades económicas.
Los magistrados argumentaron que apartarlo del juicio implicaría conformar un nuevo tribunal, generar mayores demoras y ocasionar un uso innecesario de recursos públicos. También señalaron que no se vulneró su derecho de defensa, ya que el debate aún no había comenzado formalmente.
Con el objetivo de evitar posibles nulidades futuras, el tribunal resolvió reiniciar el proceso y realizar nuevamente la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio. Además, rechazó el pedido de detención para los acusados que llegaron al debate en libertad. Como medida alternativa, establecieron un mecanismo de control: todos deberán presentarse una hora antes del inicio de cada audiencia.
La causa investiga la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando el niño tenía cinco años.
La jornada del martes, vale recordar, estuvo atravesada por demoras, discusiones procesales y cuestionamientos entre la fiscalía y el tribunal.
La ausencia inicial de Rossi Colombo motivó que el fiscal Schaefer solicitara su declaración de rebeldía, la orden de detención y su exclusión del debate oral. El pedido fue aceptado por los magistrados en un primer momento. Sin embargo, cuando el acusado logró conectarse por Zoom junto a un nuevo abogado defensor, el tribunal revisó su postura y habilitó su incorporación al proceso.
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