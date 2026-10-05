Las empleadas del local en la ciudad de Neuquén dieron aviso a la Policía luego del macabro hallazgo y la investigación confirmó algo inesperado.

En la ciudad de Neuquén, las empleadas de un bar denunciaron haber encontrado un dedo humano atado con alambre a una reja, en plena vía pública, frente al local gastronómico ubicado en Illia 223.

La imagen aportada fue motivo suficiente para generar desconcierto y activar un operativo policial. Personal de Policía de Criminalística y de la Justicia intervino en el escenario del extraño hallazgo.

Un día después se conoció la verdad detrás de esta historia. El análisis realizado por Criminalística determinó que no se trataba de un dedo humano, sino de un objeto de utilería utilizado en efectos especiales y maquillaje.

El video registrado por las cámaras de seguridad del bar permitió registrar con claridad a una persona mientras colocaba el dedo en el lugar, y ahora la Policía busca determinar quién era y, sobre todo, qué intención tuvo al cometer el extraño hecho.

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La hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que todo podría haber sido una broma y que quien realizó la maniobra podría no tener ninguna relación con el comercio.

Si bien la pericia permitió descartar que se tratara de un resto humano, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y analiza qué ocurrió exactamente detrás de una escena que, durante varias horas.

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