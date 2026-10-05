El video registrado por las cámaras de seguridad del bar permitió registrar con claridad a una persona mientras colocaba el dedo en el lugar, y ahora la Policía busca determinar quién era y, sobre todo, qué intención tuvo al cometer el extraño hecho.

La hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que todo podría haber sido una broma y que quien realizó la maniobra podría no tener ninguna relación con el comercio.

Si bien la pericia permitió descartar que se tratara de un resto humano, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y analiza qué ocurrió exactamente detrás de una escena que, durante varias horas.