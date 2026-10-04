Horror en Villa La Angostura: mataron a una nena de 3 años e investigan a su padre

Inicialmente fue trasladado al Hospital Oscar Arraiz de Villa La Angostura y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí permanece internado y bajo vigilancia policial.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén. Tras conocerse el episodio intervino personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

En el lugar también trabajaron especialistas de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén y de Policía Forense. La Fiscalía dispuso un allanamiento y distintos peritajes destinados a recolectar pruebas y establecer las circunstancias en las que murió la niña.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, junto con el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila. Los investigadores comenzaron además a tomar declaración a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

Mientras avanza la causa, los fiscales aguardan los resultados de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense. También deberán esperar la evolución clínica del sospechoso para poder avanzar con la formulación de cargos.