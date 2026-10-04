Horror en Villa La Angostura: mataron a una nena de 3 años e investigan a su padre

El hecho ocurrió el sábado por la noche durante una discusión familiar en una vivienda de la avenida 7 Lagos. La madre de la víctima logró escapar y pedir ayuda.
Una nena de 3 años fue asesinada el sábado por la noche en una vivienda de Villa La Angostura, Neuquén, y su padre quedó internado bajo custodia policial como principal sospechoso del crimen. La Justicia ordenó una serie de peritajes para reconstruir la secuencia del ataque.
Según fuentes policiales, la víctima había viajado junto con su madre desde Lamarque, Río Negro, para visitar al hombre durante el fin de semana. Los tres residen habitualmente en esa localidad rionegrina.
El episodio se desencadenó cuando la mujer le comunicó a su pareja que debía regresar junto con la niña. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre se negó y comenzó una discusión durante la cual habría agredido a la mujer y posteriormente atacado a su hija con un arma blanca.
La madre consiguió escapar de la vivienda a través de una ventana y fue auxiliada por un vecino. Tras el crimen, el sospechoso se autolesionó y sufrió una grave herida en el cuello.
Inicialmente fue trasladado al Hospital Oscar Arraiz de Villa La Angostura y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí permanece internado y bajo vigilancia policial.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén. Tras conocerse el episodio intervino personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.
En el lugar también trabajaron especialistas de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén y de Policía Forense. La Fiscalía dispuso un allanamiento y distintos peritajes destinados a recolectar pruebas y establecer las circunstancias en las que murió la niña.
La investigación está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, junto con el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila. Los investigadores comenzaron además a tomar declaración a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.
Mientras avanza la causa, los fiscales aguardan los resultados de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense. También deberán esperar la evolución clínica del sospechoso para poder avanzar con la formulación de cargos.
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