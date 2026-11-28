Luis I. se entregó en Rosario después de que se viralizara el video de la agresión y quedó en libertad bajo fianza, con restricciones durante los próximos 90 días.
La Fiscalía Regional de Rosario imputó este sábado a Luis I., de 42 años, por golpear al empleado de un minimarket del macrocentro de la ciudad. El ataque ocurrió el 21 de noviembre, luego de que el trabajador le negara el acceso al baño, y quedó registrado por una cámara de seguridad.
El acusado pasó menos de 24 horas detenido. Después de entregarse el viernes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), fue imputado por lesiones leves dolosas y recuperó la libertad bajo fianza, aunque deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante los próximos tres meses.
La agresión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en un comercio ubicado sobre avenida Francia al 1000. Según la denuncia, el hombre pidió permiso para utilizar el baño y, ante la negativa del empleado de 19 años, reaccionó con varios golpes de puño.
La víctima recibió impactos en las costillas, la cabeza y el rostro mientras estaba de espaldas y acomodaba productos. De acuerdo con el diagnóstico médico incorporado a la causa, sufrió traumatismos en el lado izquierdo del tórax y en la misma zona de la cara.
La fiscal Noelia Navone imputó a Luis I. como autor de lesiones leves dolosas. En la grabación que se viralizó en redes sociales se observa cómo el agresor se retira rápidamente del local después de golpear al trabajador.
Los investigadores determinaron que el acusado no se fue caminando, sino que escapó en un vehículo. Sin embargo, hasta el momento no pudieron establecer en qué rodado abandonó el lugar.
Frente a la repercusión que alcanzó el video, el hombre decidió presentarse el viernes ante la PDI. Al día siguiente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso las pruebas reunidas para avanzar con el proceso penal.
La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva debido a que el delito imputado no contempla penas elevadas de cárcel. El juez Juan Ignacio Gasparini aceptó un acuerdo entre las partes para que el acusado permanezca en libertad, sujeto a distintas restricciones durante 90 días.
Entre las condiciones establecidas, Luis I. deberá presentarse cada dos semanas ante la Justicia provincial, no podrá comunicarse por ningún medio con la víctima ni con los testigos, tendrá que mantenerse a una distancia mínima de 500 metros del comercio y no podrá salir del país mientras se revisa su situación procesal.
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