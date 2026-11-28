La fiscal Noelia Navone imputó a Luis I. como autor de lesiones leves dolosas. En la grabación que se viralizó en redes sociales se observa cómo el agresor se retira rápidamente del local después de golpear al trabajador.

Los investigadores determinaron que el acusado no se fue caminando, sino que escapó en un vehículo. Sin embargo, hasta el momento no pudieron establecer en qué rodado abandonó el lugar.

Las condiciones para continuar en libertad

Frente a la repercusión que alcanzó el video, el hombre decidió presentarse el viernes ante la PDI. Al día siguiente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso las pruebas reunidas para avanzar con el proceso penal.

La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva debido a que el delito imputado no contempla penas elevadas de cárcel. El juez Juan Ignacio Gasparini aceptó un acuerdo entre las partes para que el acusado permanezca en libertad, sujeto a distintas restricciones durante 90 días.

Entre las condiciones establecidas, Luis I. deberá presentarse cada dos semanas ante la Justicia provincial, no podrá comunicarse por ningún medio con la víctima ni con los testigos, tendrá que mantenerse a una distancia mínima de 500 metros del comercio y no podrá salir del país mientras se revisa su situación procesal.