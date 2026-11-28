Desde el massismo consideraron que el pronunciamiento del tribunal sobre la posibilidad de que el arbitraje no prospere podría otorgarle al Reino Unido un argumento favorable para defender sus intereses.

Informe a legisladores

“Durante cinco décadas, gobiernos de todos los colores sostuvieron una misma política de Estado: no llevar la cuestión Malvinas a un tribunal internacional sin certezas firmes sobre el resultado, para no arriesgar un pronunciamiento que deje antecedentes en contra. Con esta presentación, esa regla se abandonó”, cuestionaron.

En ese sentido, solicitaron que Quirno informe ante los legisladores cuáles fueron los objetivos de la presentación, quién definió la estrategia, qué riesgos se evaluaron, qué alternativas fueron descartadas y cómo continuará el proceso de arbitraje.

El Frente Renovador remarcó que la Argentina necesita una posición “firme y sostenida en el tiempo” y reclamó que la cuestión Malvinas vuelva a constituir una política de Estado, por encima de las diferencias partidarias.

Asimismo, recordó que el Reino Unido se comprometió ante el tribunal a no iniciar las perforaciones petroleras antes del 21 de marzo de 2027.

Ante ese escenario, propuso aprovechar ese plazo para convocar a todas las fuerzas políticas, representantes de Tierra del Fuego, excancilleres y especialistas en derecho internacional, con el objetivo de definir una estrategia común tanto en el arbitraje como en los distintos foros multilaterales.