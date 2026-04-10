Inseguridad en AMBA: alertan por 59 ataques salvajes al día a jubilados en sus casas

El patrón se repite: grupos de dos a cuatro delincuentes, generalmente armados, que seleccionan viviendas donde viven personas mayores, muchas veces solas. Observan rutinas, detectan horarios de descanso y aprovechan situaciones como cortes de luz o zonas con baja vigilancia para actuar.

A este escenario se suma un dato que preocupa a los investigadores: muchas de estas bandas no actúan al azar, sino que cuentan con información previa. En varios casos recientes, los delincuentes conocían movimientos, horarios e incluso vínculos de las víctimas. No se descarta la participación de personas del entorno o datos filtrados, lo que aumenta el nivel de exposición de los adultos mayores.

Los investigadores coinciden en que los jubilados son un objetivo frecuente por su vulnerabilidad: menor capacidad de defensa, hábitos previsibles y, en muchos casos, presencia de dinero en efectivo en el hogar. Pero lo que más preocupa es la escalada de violencia. Ya no se trata solo de robos: las víctimas son golpeadas, maniatadas e incluso torturadas para obtener información sobre dinero o bienes. Incluso cuando no oponen resistencia, los ataques pueden terminar en lesiones graves o muerte.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan extremar medidas de prevención. No abrir la puerta a desconocidos, mantener contacto con familiares o vecinos, instalar alarmas, evitar rutinas visibles y no guardar efectivo en la vivienda son algunas claves. También se insiste en reforzar redes barriales y sistemas de alerta comunitaria.

Mientras tanto, el miedo crece y los jubilados sienten que quedaron en la mira de una violencia que no se detiene. En Villa Elisa, la escena dejó además una postal que conmovió: Benito, el perro de Copoletti, permaneció durante horas en la puerta de la casa esperando a su dueño, ajeno a la tragedia. La imagen, simple y devastadora, terminó de reflejar el impacto humano detrás de una estadística que no deja de crecer.