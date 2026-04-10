Inseguridad en AMBA: alertan por 59 ataques salvajes al día a jubilados en sus casas

Dos crímenes de ancianos en Villa Elisa y Florencio Varela exponen la violencia creciente contra adultos mayores. Bandas organizadas los eligen por su vulnerabilidad y rutinas previsibles.
En apenas 48 horas, un jubilado de 79 años fue asesinado a golpes en Villa Elisa y una abuela de 80 fue ejecutada a tiros en Florencio Varela. Ambos en sus casas. Los brutales crímenes exponen el costado más brutal de una estadística alarmante: en zona del AMBA, unos 59 adultos mayores son víctimas de robos y ataques violentos cada día.
En Villa Elisa, la víctima fue identificada como Néstor Daniel Copoletti, de 79 años. Fue hallado muerto en un galpón de herramientas dentro de su casa, con múltiples golpes en la cabeza y el rostro. La autopsia reveló fracturas y lesiones compatibles con un intento de defensa, lo que indica que peleó por su vida. La investigación avanzó en pocas horas y permitió la detención de un sospechoso clave: su propio jardinero, un hombre que conocía la rutina de la víctima y que habría actuado en un contexto de robo. Los investigadores creen que Copoletti lo sorprendió y fue atacado con extrema violencia.
Apenas unas horas después, en Florencio Varela, Flora Ignacia Benítez, de 80 años, fue asesinada a tiros en su vivienda del barrio Santa Ana. Los delincuentes aprovecharon un corte de luz para ingresar cerca de las 23 y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho. Murió en el acto y los agresores lograron escapar.
Los homicidios son el extremo de una cadena de delitos que se repite todos los días. Según estimaciones construidas sobre hechos registrados en los primeros tres meses de 2026 en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entre el 15% y el 20% de los robos domiciliarios tiene como blanco a adultos mayores. Traducido en números concretos, son cerca de 59 casos diarios.
El patrón se repite: grupos de dos a cuatro delincuentes, generalmente armados, que seleccionan viviendas donde viven personas mayores, muchas veces solas. Observan rutinas, detectan horarios de descanso y aprovechan situaciones como cortes de luz o zonas con baja vigilancia para actuar.
A este escenario se suma un dato que preocupa a los investigadores: muchas de estas bandas no actúan al azar, sino que cuentan con información previa. En varios casos recientes, los delincuentes conocían movimientos, horarios e incluso vínculos de las víctimas. No se descarta la participación de personas del entorno o datos filtrados, lo que aumenta el nivel de exposición de los adultos mayores.
Los investigadores coinciden en que los jubilados son un objetivo frecuente por su vulnerabilidad: menor capacidad de defensa, hábitos previsibles y, en muchos casos, presencia de dinero en efectivo en el hogar. Pero lo que más preocupa es la escalada de violencia. Ya no se trata solo de robos: las víctimas son golpeadas, maniatadas e incluso torturadas para obtener información sobre dinero o bienes. Incluso cuando no oponen resistencia, los ataques pueden terminar en lesiones graves o muerte.
Frente a este escenario, especialistas recomiendan extremar medidas de prevención. No abrir la puerta a desconocidos, mantener contacto con familiares o vecinos, instalar alarmas, evitar rutinas visibles y no guardar efectivo en la vivienda son algunas claves. También se insiste en reforzar redes barriales y sistemas de alerta comunitaria.
Mientras tanto, el miedo crece y los jubilados sienten que quedaron en la mira de una violencia que no se detiene. En Villa Elisa, la escena dejó además una postal que conmovió: Benito, el perro de Copoletti, permaneció durante horas en la puerta de la casa esperando a su dueño, ajeno a la tragedia. La imagen, simple y devastadora, terminó de reflejar el impacto humano detrás de una estadística que no deja de crecer.
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