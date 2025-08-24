Inseguridad en La Plata: quisieron robarle la moto y enfrentó a los delincuentes

De acuerdo con las imágenes del hecho, los dos asaltantes sorprendieron al joven y, mientras lo amenazaban, lo tiraron al piso. "¡Ayuda, ayuda!", comenzó a gritar el motociclista en ese momento.

Los ladrones siguieron apuntándole a la víctima, que se defendía de los golpes. Al final, decidieron escapar de la zona a toda velocidad sin concretar el robo.

Inseguridad en La Plata: un policía mató a un delincuente menor de edad

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató días atrás a un motochorro de 16 años que había intentado asaltarlo junto a un cómplice. El episodio se produjo en la calle 68 entre 135 y 136, cerca del centro comercial de Los Hornos.

El oficial, que cumple funciones en Villa Elisa para la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), fue abordado por los dos motochorros que quisieron sacarle la moto. En ese momento, el agente se identificó como tal, según fuentes policiales, abrió fuego e hirió a uno de los delincuentes, que cayó al suelo. El cómplice huyó al instante, mientras que el menor de edad, gravemente herido, fue trasladado por personal del SAME al hospital San Martín con un balazo a la altura de la cintura.

Pocas horas después se confirmó su muerte. El joven, identificado como Thiago Rodrigo Reynoso, vivía en la megatoma de Los Hornos y tenía antecedentes por tentativa de robo, en mayo de este año. Un mes antes, había participado de otro robo, en grupo, en la zona de El Dique, por el cual tenía un pedido de captura.

"Siempre presente hermanito, te nos fuiste y nos dejaste re solos hermano, por siempre", escribió uno de sus allegados en Instagram y recibió una decena de comentarios sobre el menor de edad, que fue despedido con un ritual "tumbero".