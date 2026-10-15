En primera instancia, la mujer había sido condenada por homicidio agravado por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación. Ese encuadre contemplaba el contexto de violencia, pero el tribunal había considerado que existió intención de matar.

Casación, en cambio, sostuvo que el episodio debía analizarse a partir de las agresiones previas denunciadas por Morales y de las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento. También señaló que correspondía aplicar el principio de la duda a favor de la imputada.

Durante el juicio, Morales contó que la discusión comenzó cuando le dijo a su marido que no quería continuar participando en encuentros sexuales con otros hombres, una práctica que, según declaró, él le imponía mediante amenazas y golpes.

La mujer relató que Junco la persiguió, la tiró al suelo y la golpeó en la cara. También afirmó que la tomó del cuello y la asfixió. Después, según su testimonio, ambos forcejearon en la cocina y ella logró quitarle un cuchillo. En medio del enfrentamiento, el arma blanca terminó clavándose en el corazón de Junco.

Un informe médico de la Asesoría Pericial registró lesiones en los ojos, la nariz, las cejas y el hombro de Morales, además de heridas cortantes en las piernas. Esos elementos fueron considerados en la revisión judicial del caso.

La muerte de Alcides Junco ocurrió en marzo de 2025.

Desde su casa en Mariano Acosta, Morales afirmó que todavía tiene miedo de salir sola a la calle. Según explicó, vive cerca de personas vinculadas al centro de tratamiento de adicciones que dirigía Junco, donde él trabajaba como acompañante terapéutico.

También aseguró que, después de la muerte de su marido, hubo amenazas contra su vivienda. “Me da un poco de fobia, de miedo salir a la calle por si esta gente me quiere hacer algo”, sostuvo.

Durante el proceso recibió el acompañamiento de integrantes de Furia Transfeminista y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que intervino como amicus curiae. Carolina Abregú, integrante de la organización, cuestionó la valoración de determinadas pruebas y testimonios durante el juicio.