Mar del Plata: dos detenidos con más de 300 dosis de cocaína

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de una causa instruida por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de la Fiscalía Federal, que conduce el fiscal Santiago Eyherabide junto al auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Las denuncias iniciales daban cuenta de que una pareja se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en el barrio. Con las pruebas recolectadas, la Justicia encuadró los hechos como una infracción a la Ley 23.737, que reprime la producción, tenencia y tráfico de drogas.

En el allanamiento, Prefectura irrumpió en la vivienda señalada y, tras identificar a todos los ocupantes, detuvo a un hombre y una mujer acusados de liderar la actividad ilícita. Durante el operativo también fue localizada otra persona que registraba un pedido de captura vigente por “uso de documento adulterado o falso”, “falsificación de documento público” y “defraudación”.

En la requisa de la casa se secuestraron más de 330 dosis de cocaína ya fraccionadas para su venta, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Según los peritos, lo incautado tiene un valor estimado de 2,3 millones de pesos en el mercado ilegal.

Los dos detenidos fueron trasladados a la sede de Prefectura Mar del Plata y permanecen incomunicados a disposición de la Justicia Federal. La investigación continúa para determinar si existen más implicados y si la pareja operaba dentro de una red de distribución más amplia en la ciudad.