Mar del Plata: dos detenidos con más de 300 dosis de cocaína

La Prefectura Naval realizó un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el que apresaron a un hombre y una mujer acusados de vender droga.
Un operativo de la Prefectura Naval Argentina culminó con la detención de dos personas y el secuestro de más de 330 dosis de cocaína en el barrio San José de Mar del Plata. La investigación, impulsada a partir de denuncias anónimas de vecinos, derivó en un allanamiento que permitió desbaratar un punto de venta de droga en la ciudad.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de una causa instruida por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de la Fiscalía Federal, que conduce el fiscal Santiago Eyherabide junto al auxiliar fiscal Hércules Giffi.
Las denuncias iniciales daban cuenta de que una pareja se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en el barrio. Con las pruebas recolectadas, la Justicia encuadró los hechos como una infracción a la Ley 23.737, que reprime la producción, tenencia y tráfico de drogas.
En el allanamiento, Prefectura irrumpió en la vivienda señalada y, tras identificar a todos los ocupantes, detuvo a un hombre y una mujer acusados de liderar la actividad ilícita. Durante el operativo también fue localizada otra persona que registraba un pedido de captura vigente por “uso de documento adulterado o falso”, “falsificación de documento público” y “defraudación”.
En la requisa de la casa se secuestraron más de 330 dosis de cocaína ya fraccionadas para su venta, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Según los peritos, lo incautado tiene un valor estimado de 2,3 millones de pesos en el mercado ilegal.
Los dos detenidos fueron trasladados a la sede de Prefectura Mar del Plata y permanecen incomunicados a disposición de la Justicia Federal. La investigación continúa para determinar si existen más implicados y si la pareja operaba dentro de una red de distribución más amplia en la ciudad.
