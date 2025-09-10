Mar del Plata: un detenido escapó por el ventiluz de una comisaría

El joven de 25 años, identificado como Alan González, había sido arrestado por quebrantar la libertad asistida. Aprovechó un descuido en la comisaría decimosexta y permanece prófugo.
Un episodio inesperado sorprendió a las fuerzas de seguridad de Mar del Plata: un joven de 25 años, que había sido detenido por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, logró fugarse de la comisaría decimosexta tras pedir permiso para ir al baño y escapar a través de un ventiluz. El hecho ocurrió el lunes por la tarde y hasta el momento el sujeto permanece prófugo.
El detenido fue identificado como Alan González, quien había sido interceptado por Prefectura en las calles Vértiz y Castex, cuando intentaba huir a pie luego de descender de un Volkswagen Gol. Al constatar sus datos, los agentes verificaron que tenía un pedido de captura vigente, ya que había quebrantado la libertad asistida. Por esa razón, el juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había ordenado su detención.
Tras el procedimiento, González fue trasladado a la comisaría ubicada en Camusso al 1500, donde se labraron las actuaciones correspondientes mientras se aguardaba su traslado al complejo penitenciario de Batán. Sin embargo, en un descuido policial, el joven pidió ir al baño, forzó el ventiluz y consiguió escapar de la dependencia.
De inmediato, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda por la zona y dieron aviso a las autoridades judiciales. Pese a los rastrillajes realizados el mismo lunes, hasta ahora no lograron dar con el paradero del fugitivo.
El caso reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en las comisarías locales y el control sobre los detenidos en tránsito hacia el penal. Mientras tanto, las fuerzas continúan con los operativos para recapturar a González.