Mar del Plata: un detenido escapó por el ventiluz de una comisaría

El detenido fue identificado como Alan González, quien había sido interceptado por Prefectura en las calles Vértiz y Castex, cuando intentaba huir a pie luego de descender de un Volkswagen Gol. Al constatar sus datos, los agentes verificaron que tenía un pedido de captura vigente, ya que había quebrantado la libertad asistida. Por esa razón, el juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había ordenado su detención.

Tras el procedimiento, González fue trasladado a la comisaría ubicada en Camusso al 1500, donde se labraron las actuaciones correspondientes mientras se aguardaba su traslado al complejo penitenciario de Batán. Sin embargo, en un descuido policial, el joven pidió ir al baño, forzó el ventiluz y consiguió escapar de la dependencia.

De inmediato, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda por la zona y dieron aviso a las autoridades judiciales. Pese a los rastrillajes realizados el mismo lunes, hasta ahora no lograron dar con el paradero del fugitivo.

El caso reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en las comisarías locales y el control sobre los detenidos en tránsito hacia el penal. Mientras tanto, las fuerzas continúan con los operativos para recapturar a González.