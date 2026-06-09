Martín Menem pidió no difundir "especulaciones" sobre la muerte de Daniel Osorio

En ese contexto, Menem pidió evitar la difusión de información no corroborada y remarcó que existe una investigación judicial en curso para determinar las causas de la muerte. “Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento”, señaló.

La causa fue caratulada inicialmente como “muerte dudosa” y permanece bajo investigación de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras pericias para esclarecer qué ocurrió. Mientras tanto, Menem insistió en que es necesario permitir que la Justicia trabaje y esperar el avance de la investigación antes de sacar conclusiones. “Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.