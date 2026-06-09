Martín Menem pidió no difundir "especulaciones" sobre la muerte de Daniel Osorio

El presidente de la Cámara de Diputados expresó su pesar por el fallecimiento de su amigo y socio en GenTech Argentina S.A. y reclamó esperar los resultados de la investigación judicial
Luego de que se conociera la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el directivo de una empresa de suplementos dietarios que había fundado junto a él, Martín Menem publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó su dolor por la pérdida y pidió cautela ante las versiones que comenzaron a circular sobre el caso.
El presidente de la Cámara de Diputados definió a Osorio Peñaloza como un amigo y compañero de trabajo, y recordó que ambos desarrollaron juntos GenTech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. “Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos”, expresó.
En su publicación, Menem también relató cómo se enteró de la situación. Según explicó, recibió una llamada telefónica que le informó que Osorio Peñaloza había sido hallado sin signos vitales en su departamento del barrio porteño de Almagro. Tras ello, aseguró que se dirigió de inmediato al lugar, donde ya trabajaban efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME.
El dirigente libertario sostuvo que permaneció en el edificio mientras las autoridades realizaban las primeras actuaciones y aclaró que su presencia respondió únicamente a la preocupación por una persona cercana. Además, afirmó encontrarse “profundamente impactado” por la noticia.
En ese contexto, Menem pidió evitar la difusión de información no corroborada y remarcó que existe una investigación judicial en curso para determinar las causas de la muerte. “Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento”, señaló.
La causa fue caratulada inicialmente como “muerte dudosa” y permanece bajo investigación de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras pericias para esclarecer qué ocurrió. Mientras tanto, Menem insistió en que es necesario permitir que la Justicia trabaje y esperar el avance de la investigación antes de sacar conclusiones. “Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.
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