Mendoza: murió el bebé que estaba internado tras una feroz golpiza de su padrastro

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Las pericias sugirieron que las lesiones eran compatibles con agresiones, lo que llevó a la detención de Fragapane y su imputación. El niño había ingresado a la guardia de dicho hospital, donde allí los médicos constataron que presentaba traumatismos, compromiso neurológico y signos compatibles con agresiones reiteradas, por lo que de manera inmediata dieron aviso a las autoridades.

Luego de la denuncia inicial del hospital pediátrico -ubicado en la localidad de Guaymallén-, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y al Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), encargados de evaluar la situación del menor y su entorno familiar.

Las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con el denominado “síndrome de zamarreo”, una forma grave de maltrato infantil que ocurre cuando un bebé o niño pequeño es sacudido violenta y repetidamente. Este movimiento provoca que el cerebro del niño, aún inmaduro y con músculos del cuello débiles, choque contra las paredes del cráneo.

Por otra parte, la familia del padre biológico del menor, así como el propio progenitor, apuntaron contra la madre del niño y su pareja actual como responsables del presunto maltrato.