Pedido de justicia para joven muerto a golpes

Al cumplirse un año del fallecimiento de este joven, de 29 años y padre de una pequeña hija, su viuda Laura Romero denunció, en declaraciones a Diario Popular, que ‘la causa está paralizada’ y ésta demora en el trámite no responde a la inactividad judicial producto de la cuarentena preventiva y obligatoria a partir de la pandemia por el Coivid-19, sino a que ‘se empezó a investigar a mi marido como un ladrón y luego, comenzó a aclararse todo, aunque ninguno de los policías que participaron en las agresiones que recibió y que le causaron la muerte, ni siquiera está imputado’.

Sergio Andrés Jasi volvía de su trabajo en colectivo en la tardecita del 26 de abril del año pasado cuando sufrió un brote psicótico y al bajarse ingresó en una casa de la calle Río Cuarto al 700 de Loma Hermosa, encerrándose en un lavadero. De todas maneras, esa acción fue interpretada como un intento de robo por los vecinos, quienes comenzaron a hostigarlo, al mismo tiempo que alertaron sobre lo sucedido al servicio de emergencias 911.

Entonces, fue en ese marco que un grupo de efectivos pertenecientes al Comando de Patrullas de Tres de Febrero se desplazaron al lugar y de acuerdo a diversos testimonios, sacaron a los golpes y empujones a Jasi (‘como si fuera una bolsa’, describieron de manea literal) para meterlo en uno del los patrulleros.

No obstante, en ese momento la ‘versión oficial’ dio cuenta sobre que los uniformados habrían logrado rescatarlo de un virtual linchamiento por parte de un grupo de personas que lo sorprendió cuando pretendía robar en ese domicilio.

Sin dudas, entre una patota que lo golpeó pretendiendo hacer justicia por mano propia y los apremios ilegales ejercidos por personal de una fuerza de seguridad hay notables y sustanciales diferencias.

En concreto, tras este episodio en la vía pública, al muchacho lo trasladaron primero a la comisaría 11ma. de Tres de Febrero, ya presentando heridas de gravedad, siendo derivado luego al Hospital Bocalandro de la localidad de Loma Hermosa, donde se produjo su fallecimiento.

La autopsia determinó que su deceso se produjo por los politraumatismos padecidos durante la golpiza que recibió.

Entre el cúmulo de irregularidades en el caso, Laura Romero, la esposa de Jasi, recién fue convocada a la seccional policial casi tres horas más tarde, cuando su marido ya había fallecido y anoticiada de lo sucedido, sin mayores explicaciones. Al mismo, la fiscal María Alejandro Burgues, de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 1 de San Martín, ya había caratulado la causa como ‘robo por escalamiento en grado de tentativa y averiguación de causales de muerte’, siguiendo la hipótesis de un linchamiento para impedir un asalto y avalando el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento.

‘Yo estaba trabajando, me llevaron a la comisaría, sin saber que había pasado. Me retuvieron diciéndome que mi marido estaba siendo atendido en el hospital, hasta que después vinieron a contarme que había muerto. No entendía nada, pero luego, por el relato de algunos vecinos, supe que lo sacaron desvanecido de esa casa por los golpes que le dieron los policías, que le seguían pegando adentro del patrullero. Con el asesoramiento de mi abogada pude poner un perito de parte en la autopsia y ahí todo comenzó a salir a la luz. No hubo linchamiento, sino un asesinato a trompadas y patadas de parte de un grupo de policías’, rememoró la viuda de Jasi, en diálogo con DIARIO POPULAR.

A partir de las posteriores actuaciones se pudo identificar a los efectivos que participaron del cuestionado procedimiento, al mismo tiempo que se desplazaba a la cúpula de las dependencias intervinientes. No obstante, de todo ese grupo de policías, que fueron puestos en disponibilidad preventiva por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, solo dos de ellos han declarado en la causa, que no tienen imputados aún, pero que ya no contempla que la víctima haya intentado robar, pero sí que no está claro como se produjo su deceso.

Casi un mes más tarde, el oficial Rodrigo César Exequiel Canstatt, baleó y mató a Diego Cagliero, un joven músico que iba con un grupo de amigos en una camioneta por las calles de Martín Coronado y fueron emboscados por móviles del Comando de Patrullas de Tres de Febrero. Entonces, uno de los sospechosos de haber participado en la golpiza mortal a Jasi había seguido en funciones y perpetró este crimen, bajo la modalidad de gatillo fácil.

Tras ser aceptada la hija del joven fallecida como particular damnificada en la causa, con el patrocinio de la abogada Sabrina Tombión, Laura Romero aguarda que ‘una vez que todo se normalice, la causa se reactive, que se llame a declarar a todos, que se impute a los policías que actuaron en la detención irregular de Sergio, los que lo mataron a golpes. El juez de Garantías Martín Porto nos atendió, en su momento, pudimos contarle todo lo que pasó y esperemos que la fiscal Burgués haga su trabajo como corresponde’.