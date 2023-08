Persecución en Mar del Plata: murió un atleta que iba en una moto robada

Sallago murió en el acto como consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió. El atleta nacido en Bahía Blanca salió despedido hacia la otra mano de la avenida Independencia y la motocicleta quedó aún más lejos. La colisión fatal quedó registrada por las cámaras de seguridad, al igual que buena parte del recorrido que el maratonista hizo con los patrulleros a sus espaldas.

Ese material ya se encuentra en poder del fiscal Rodolfo Moure, que en principio investiga el hecho como un homicidio culposo. Tanto la moto como el patrullero involucrado, chocado sobre el lateral derecho, quedaron secuestrados y serán a los peritajes de rigor.

Todo comenzó cuando un grupo de policías invitó a Sallago a detenerse para identificarlo. El atleta hizo un gesto como que se detendría, justo cuando un efectivo se bajaba del móvil para interrogarlo. Sin embargo, su reacción fue acelerar y escapar del lugar. En la persecución por la avenida Independencia se sumaron otros patrulleros que lo seguían hacia el sur de la ciudad de Mar del Plata.

Dos camionetas lo perseguían de cerca y otra de las unidades de la policía bonaerense se dispuso, atravesada, antes del cruce con la avenida Juan José Paso. Por la velocidad a la que Sallago conducía no tuvo margen para esquivar o frenar. Impactó de manera violenta contra el costado de la patrulla. La moto que conducía el maratonista tenía pedido de secuestro por robo desde febrero de este año.

La muerte de Sallago generó conmoción en Bahía Blanca. “Él había comprado la moto. No le dieron oportunidad de nada. Vamos a ir hasta el final para pedir justicia”, afirmó su hermana María. "Por ahí tuvo miedo, no quiso que le saquen la moto por el trabajo porque no tenía hecha la transferencia. No lo podemos creer", agregó.

En tanto, su entrenador Ezequiel Monín completó: "Él no era un delincuente, eso es todo mentira. Era un deportista".

Entre los logros deportivos más importantes de Sallago se destacaban el tercer puesto conseguido en los 42K del Maratón Mar del Plata en 2022 y también el podio logrado en los 10K del Maratón Mar del Plata 2023.