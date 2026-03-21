Persecución en Morón: tres detenidos tras chocar con un auto robado y un kit para entraderas

La fuga comenzó tras un intento de robo en una vivienda en Morón y terminó con un choque, la captura de los sospechosos y el secuestro de elementos delictivos.
Tres delincuentes fueron detenidos en Haedo, partido de Morón, luego de una persecución policial que se inició tras un intento de robo en una vivienda y finalizó con un choque y la captura de los sospechosos. En el vehículo en el que escapaban se hallaron elementos utilizados para cometer entraderas.
El episodio comenzó el viernes por la tarde en la calle Huaura al 100, cuando un vecino alertó al 911 por movimientos sospechosos frente a una casa. Al llegar la Policía, uno de los implicados salió del domicilio, subió a un Chevrolet Onix gris donde lo esperaban sus cómplices y se dio a la fuga.
A partir de ese momento se desplegó una persecución a alta velocidad por distintas calles de la zona, con móviles policiales siguiendo al vehículo en el que huían los tres sospechosos.
El seguimiento concluyó en la calle Doctor Monte, donde el auto perdió el control, chocó primero contra un vehículo estacionado y luego impactó de frente contra otro que circulaba en sentido contrario.
El conductor quedó atrapado dentro del rodado tras el impacto y fue detenido en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron capturados a pocas cuadras.
Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre, de 24 años; Brian Oscar Albarracín, de 27; y Alexis Fari Figueroa Montoya, de 50. Dos de ellos tenían domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.
Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que circulaba con una patente apócrifa y que había sido robado semanas atrás en la localidad de Don Bosco.
En el interior del auto se secuestraron chapas patentes falsas, dinero en efectivo y un conjunto de herramientas, guantes y dispositivos que los investigadores vinculan con la modalidad de entraderas, mientras se analizan cámaras de seguridad para determinar si la banda participó en otros hechos.
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