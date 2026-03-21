Persecución en Morón: tres detenidos tras chocar con un auto robado y un kit para entraderas

El conductor quedó atrapado dentro del rodado tras el impacto y fue detenido en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron capturados a pocas cuadras.

detenidos

Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre, de 24 años; Brian Oscar Albarracín, de 27; y Alexis Fari Figueroa Montoya, de 50. Dos de ellos tenían domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que circulaba con una patente apócrifa y que había sido robado semanas atrás en la localidad de Don Bosco.

En el interior del auto se secuestraron chapas patentes falsas, dinero en efectivo y un conjunto de herramientas, guantes y dispositivos que los investigadores vinculan con la modalidad de entraderas, mientras se analizan cámaras de seguridad para determinar si la banda participó en otros hechos.