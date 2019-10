De acuerdo a lo que pudo averiguarse, el menor golpeado fue identificado como Juan , quien terminó internado grave en el Hospital Juan C. Sanguinetti, de Pilar.

Su papá, José, contó al portal local de noticias "El Diario de Pilar", que la agresión ocurrió cerca de las 18 del viernes mientras su hijo jugaba un partido de fútbol con los amigos en una cancha que está justo frente al Hospital Falcón, de la localidad de Del Viso. Allí, en medio de una batahola, el adolescente fue agredido salvajemente con un adoquín en la cabeza.

"Cuando llegué a ver a mi hijo eso era un vendaval de piedras", relató el hombre, todavía conmocionado. Por el golpe, Juan sufrió fractura de cráneo y minutos antes de la medianoche del mismo viernes, debió ser sometido a una compleja intervención quirúrgica para descomprimir el edema cerebral.

Por el momento, permanece dormido con un coma inducido, y los médicos del Sanguinetti le informaron a la familia que las próximas horas son críticas para establecer si le quedarán secuelas o no.

Pero además del dolor por la situación que están atravesando, también la indignación recorre el sentimiento de la familia de Juan, que asegura que el agresor sigue libre y, de hecho, ya tienen identificado tanto al responsable como a otro que, aparentemente, también habría participado en la salvaje agresión.

En este sentido, José contó: "Estaban jugando un partido de fútbol, cuando llegué habían empezado los piedrazos. Identifiqué al que le tiró la piedra, pero cuando le dijimos a la policía, en lugar de agarrar al agresor, se confundieron y agarraron a mi otro hijo que estaba conmigo. Ahora el que lo dejó así a Juan, está libre".

Enojado con el personal de la Comisaría Pilar 3 de Del Viso, el papá agregó: "Me vinieron a tomar la denuncia al hospital porque los llamé yo, si no, no venían y no hacían nada al respecto. Lo único que me dijeron es que por el lugar en el que fue, la causa corresponde a la comisaría de Manuel Alberti, pero lo que es cierto es que el que lastimó a mi hijo está libre".

Aunque la prioridad principal de José es que Juan evolucione de manera favorable y pueda recuperarse, ya acudió a la Justicia para que la policía pueda detener al culpable. De hecho, mantuvo una comunicación con la fiscal que entiende en la causa quien le recomendó que espere para ver cómo se recupera su hijo. Ahora, en tanto, la familia Gambini está a la espera del próximo parte médico.

ADEMÁS:

Detienen a un entrenador de fútbol infantil por abusos

Denuncian la violación de niña con Síndrome de Down en la escuela