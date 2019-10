El sujeto, que también se desempeñaba como empleado municipal, fue imputado por "Abuso sexual simple Agravado", delito por el que se mantuvo estuvo prófugo durante tres días hasta que decidió entregarse en una comisaría.

Según consta en el expediente judicial, los abusos ocurrieron en la vivienda del director técnico, en la Villa Azul de Bernal Oeste, donde las víctimas concurrían para jugar a los videojuegos antes de los entrenamientos. "Invitaba a los chicos de a uno, él se sentaba en un sillón y les pedía a ellos que se sienten arriba suyo. En esas circunstancias, aprovechaba para tocarle los genitales y partes íntimas", detalló a POPULAR uno de los investigadores.

Uno de los nenes pudo contar lo que había sufrido y, cuando la versión salió a la luz, puso en alerta a todos los padres de los pequeños futbolistas. Fue así que otros tres chicos más se animaron a hablar y relataron que a ellos también habían sido abusados.

Las denuncias fueron radicadas en la Comisaría 2da. de Bernal, desde donde dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Quilmes, quien ordenó la detención del acusado. Sin embargo, no lograron su aprehensión debido a que por las redes sociales habían comenzado a escrachar al entrenador y este se fugó no sólo de su casa, sino también de su trabajo al que no volvió a asistir.

Cercado

Después de tres días de seguirle el rastro, finalmente, el sujeto se vio cercado, optó por entregarse y quedó detenido. Los investigadores no descartan que otros chicos también hayan sido víctimas del entrenador y que se puedan sumar otras casos al expediente.

En principio, el fiscal de la causa ordenó una serie de pericias y las víctimas serán entrevistadas en Cámara Gesell por un especialista en psicología infantil.