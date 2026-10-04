Una fotografía de la influencer en la capital española y un video difundido este domingo volvieron a poner el foco sobre el vínculo entre ambos.
Facundo Moyano y Candela Arizaga habrían vuelto a encontrarse en Madrid, según un video que comenzó a circular este domingo. En las imágenes se observa a una mujer con la misma vestimenta que la influencer había utilizado en una fotografía tomada en la capital española, sentada junto al gremialista en un restaurante. El supuesto encuentro se da en medio de un conflicto judicial entre ambos.
Moyano mantiene una medida de restricción perimetral respecto de Arizaga y está imputado por presunta privación ilegítima de la libertad y violencia de género, de acuerdo con la información del caso. Ambos habían manifestado su intención de reunirse y, según trascendió, solicitaron a la fiscalía que se retire la restricción. Hasta el momento, el video no permite establecer por sí solo las circunstancias del supuesto encuentro.
La presencia de Arizaga en Madrid se conoció el viernes 3 de octubre, cuando el periodista Jonatan Viale difundió una fotografía de la influencer en la Gran Vía. Horas después apareció el nuevo video, en el que se la ve con una remera blanca y un pantalón rosa pastel, sentada en un restaurante junto a un hombre que sería Moyano. La difusión de las imágenes volvió a poner el foco sobre la situación judicial.
El pasado 29 de septiembre, Arizaga había publicado un fuerte mensaje contra Moyano y afirmó que estaba arrepentida de no haberlo denunciado. “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”, escribió. También sostuvo: “Una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas; tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”.
Además, el 1 de octubre se registraron coincidencias de señal de los teléfonos de ambos en celdas cercanas al Aira Apart Hotel Buenos Aires, según la información mencionada en la investigación. La Fiscalía considera que esas señales podrían indicar un encuentro entre Moyano y Arizaga pese a las restricciones vigentes. La Justicia deberá determinar ahora si hubo un incumplimiento de la medida y cuáles fueron las circunstancias de los encuentros señalados.
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