La presencia de Arizaga en Madrid se conoció el viernes 3 de octubre, cuando el periodista Jonatan Viale difundió una fotografía de la influencer en la Gran Vía. Horas después apareció el nuevo video, en el que se la ve con una remera blanca y un pantalón rosa pastel, sentada en un restaurante junto a un hombre que sería Moyano. La difusión de las imágenes volvió a poner el foco sobre la situación judicial.