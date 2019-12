Prisión en suspenso para un conductor que atropelló y mató

Gerardo Folgueira, padre de Manuel, afirmó a Télam que la sentencia "no me satisface porque quisiera que fuera preso", pero agregó que el juez "aplicó lo máximo que la ley le permitía" al darle tres años de prisión en suspenso, fallo que le otorgará la libertad al conductor. "No sé si vamos a apelar, lo vamos a evaluar", agregó el papá de Manuel.

El 22 de marzo de 2018, el joven de 17 años volvía de clases particulares de inglés en su bicicleta playera cuando, según testigos de la causa, el conductor de un vehículo de gran porte "lo tocó y lo atropelló", en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Estanislao del Campo, Vicente López.

"Se trabajó en equipo y se logró algo dentro de lo que la legislación permite. Es una condena que no hay que minimizar, y la inhabilitación queremos que sea efectiva porque hay que sacar de la calle a estos conductores que tienen licencia profesional", expresó Folgueira.

La querella había solicitado cuatro años de prisión y siete de inhabilitación para Gastón Pérez, un camionero que atropelló y mató a Manuel Folgueira el 22 de marzo de 2018, cuando el joven volvía de sus clases particulares de inglés en su bicicleta playera, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Estanislao del Campo, de la localidad bonaerense de Vicente López.

ADEMÁS:

Entregaron distinciones a los policías de la región

Intentaron robarle el auto y lo balearon en la zona lumbar

Por su parte, el abogado de la familia Folgueira, Néstor Piunti, indicó que "es una condena ejemplar" y explicó los motivos por los cuales el chofer no cumplirá prisión efectiva.

"El máximo de la pena es cinco años, pero tiene que haber agravantes como cruzar en rojo, conducir alcoholizado o drogado, escaparse de la escena, entre otros. Él no incurrió en ninguno de esos agravantes", detalló.

Y agregó que la decisión del juez de inhabilitarlo para manejar por siete años también es ejemplar, "ya que en muchos casos es de mucho menor tiempo".

"Desde ahora la lucha pasa por juntarnos con otros padres como Viviam Perrone -de Madres del Dolor- y de la tragedia de -la escuela- Ecos y luchar para que la legislación cambie y que los delitos, como homicidio culposo, tenga penas más severas", sostuvo Gerardo.