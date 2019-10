A tres años de su creación, la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) presentó un informe sobre los casos ocurridos en ese período en todo el país. En la región, la ciudad más afectada por este tipo de delitos fue Quilmes, donde se contabilizaron 28 episodios.

En tanto, se registraron nueve secuestros en la localidad de Bernal, cinco en Florencio Varela y tres en Berazategui, mientras que en Don Bosco, Gobernador Costa, Villa España y Ranelagh se detectó uno por cada ciudad.

ADEMÁS:

Preocupación por robarruedas en Bernal Oeste

El estudio reveló que entre junio de 2016 y el mismo mes de 2019 ocurrieron 432 raptos a nivel nacional, 158 de los cuales sucedieron en la región Sur del Gran Buenos Aires (GBA) y representan el 36 por ciento del total. En la división por períodos, fueron 225 en el primer año, 185 en el segundo y 111 en el tercero, dato que refleja una baja en la modalidad.

De acuerdo a la UFESE, del total de casos se pagó rescate en 297 secuestros (69 por ciento), en 114 no se efectuó pago y en 21 no se pudo determinar si se realizó o no. En cuanto a los rescates pagados se entregaron un total de 55.187.020 pesos, cifra que incluyó 881.878 dólares y 8.015 euros.

El total de dinero entregado a las bandas de secuestradores incluye pesos, dólares, euros, pesos chilenos, reales, pero también existieron casos en los que se pagó con electrodomésticos, joyas, gramos de oro y hasta una réplica de una pistola de aire comprimido.