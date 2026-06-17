Sector privado: cerraron 14.044 empresas en un año

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico. En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.

El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%. A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que "en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país".

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%.

milei industria En la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país.

Las señales de la crisis en Argentina

La producción metalúrgica también mostró señales de debilidad: según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad cayó 5,1% interanual en mayo, retrocedió 1,4% frente a abril y acumuló una baja del 6% durante los primeros 5 meses del año. La utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 39,8%.

En ADIMRA advirtieron además por el crecimiento de las importaciones. "Encontramos un fuerte crecimiento de importaciones de productos metalúrgicos. En los últimos meses vimos una disminución, pero por una falta de demanda. Esperamos que cuando se recupere la demanda, se vuelva a volcar hacia productos importados", sostuvo el presidente de la entidad, Elio del Re.

Las preocupaciones también alcanzan al comercio. En la Cámara Argentina de la Media Empresa (CAME) reclamaron una reducción de impuestos, una moratoria para pymes y medidas para aliviar la situación financiera de los negocios. Además, señalaron que la informalidad se expandió en distintos sectores y advirtieron sobre las dificultades que enfrentan muchos comercios que operan con márgenes mínimos de subsistencia.