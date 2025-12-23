Sur Finanzas: procesaron a la terorera de la financiera vinculada a la AFA

Según fuentes periodísticas, la acción judicial alcanzó a los choferes que se encontraban con Sánchez en un galpón de Turdera, en el partido de Lomas de Zamora.

De todos modos, el magistrado les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, atendiendo el pedido de los abogados defensores. Se explicó que es madre de una nena pequeña que está a su cuidado exclusivo.

La tesorera se autodefinió como empleada administrativa y sostuvo que “nunca” quiso ocultar o destruir pruebas, base de la acusación de la fiscalía.

También entregó su celular y aportó la clave para el peritaje. Se le ofreció declarar como imputada colaboradora, pero esa posibilidad se alejó ante la negativa de haber cometido delito. A los tres detenidos se les negó la excarcelación y ahora el magistrado resolvió las situaciones procesales.

La causa

En ese allanamiento realizado en Turdera, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.

Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez. En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo -con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia- por presunto lavado de dinero.

Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron 73 procedimientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.