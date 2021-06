Tehuel: ochenta y tres días sin certezas de su paradero

En medio del procedimiento, Verónica Alarcón, hermana de Tehuel De la Torre, señaló: "Si bien no perdemos la esperanza de encontrarlo, estar aquí significa que no estamos en un punto de encontrarlo vivo". Destacó que la familia y amigos se acercaron a esos lugares donde se desarrolló la búsqueda "sin tener noticias" previas. Mientras, sobre la postura de los dos detenidos (Luis Ramos y Oscar Montes), la joven manifestó: "Si no hablaron en tres meses, no sé si algún día van a hablar, mientras tanto pedimos que lo sigan buscando hasta encontrarlo".

La medida, que se concretó en la sede de la CEAMSE, ubicada en el cruce de las rutas provinciales 58 y 16, y también en el predio EcoPunto de San Vicentre, fue ordenada por la fiscal Karina Guyot, a cargo de la investigación del caso.

"Este operativo forma parte de los varios que se vienen realizando para dar con el paradero del joven trans desaparecido y que para las próximas jornadas se esperan nuevas directivas", trascendió.

En ese contexto, en los últimos días se concretó un allanamiento en la casa de la madre de Luis Alberto Ramos, uno de los detenidos, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, dos mochilas y billeteras que serán peritadas para incluirlas en el expediente.

ADEMÁS:

Femicidio en Merlo: detienen al hermano del asesino confeso

Un hombre fue asesinado de cinco balazos en plena calle en Balvanera

Tehuel De la Torre fue visto por última vez en horas de la la tarde del pasado 11 de marzo cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Ramos, quien le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

La denuncia de desaparición fue radicada, un día más tarde, por su pareja y se abrió una causa, que recayó en la fiscal Guyot, quien -con cierta demora- ordenó desplegar diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, donde en una excavación se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al chico trans.

Luego, el acusado reconoció haberse encontrado con Tehuel De la Torre en esa jornada, pero sostuvo que no fueron a ningún lado y que cada uno se retiró por sus medios, pero su versión no pudo ser corroborada.

Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó a los dos el mismo delito, el de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel.