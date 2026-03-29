Temporal en Santa Fe: un muerto, destrozos y rutas afectadas en el sur de la provincia

Un fenómeno similar a un tornado golpeó Bombal y dejó heridos, daños estructurales y cortes totales de servicios.
Un violento temporal azotó el sur de Santa Fe y dejó al menos una persona muerta, heridos y severos destrozos en la localidad de Bombal. El fenómeno, descripto por bomberos como una “cola de tornado”, impactó durante la madrugada del sábado y provocó el colapso de infraestructura clave.
La víctima fatal fue una mujer de 71 años que se desvaneció en la vía pública en medio del temporal, presuntamente afectada por la situación extrema generada por los fuertes vientos. El evento climático también dejó varios heridos y obligó a interrumpir servicios esenciales, con cortes totales de electricidad en la zona.
El paso del fenómeno causó voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de la destrucción de silos y galpones rurales. Las ráfagas, de gran intensidad, arrasaron con parte de la estructura del pueblo, donde viven alrededor de 3400 personas, lo que generó pérdidas materiales significativas.
El temporal no se limitó a Santa Fe y también afectó regiones de Buenos Aires y Córdoba, con lluvias intensas, rutas anegadas y complicaciones en la circulación. Las autoridades mantienen operativos para asistir a los damnificados y restablecer los servicios.
El episodio se produjo en el marco de un frente de tormentas que impactó con fuerza en el centro del país, caracterizado por su intensidad y persistencia sobre áreas específicas, lo que agravó los daños y dificultó la respuesta en las zonas afectadas.
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