Tiroteo en escuela de Santa Fe: el ministro de Educación habló en conferencia de prensa

En el Hospital "Dr. Jaime Ferré" se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad.

También, hay otro varón de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni código de emergencia.