Tiroteo en escuela de Santa Fe: el ministro de Educación habló en conferencia de prensa

José Goity, el ministro de Educación de la provincia,dijo que, además del niño asesinado, hay otro de 13 años que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales luego del lamentable hecho que ocurrió hoy por la mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la que un adolescente mató a un chico de 13 años. El funcionario confirmó que el adolescente que fue armado “no registra antecedentes en el sistema educativo”.
Goity expresó: “Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad” y agregó que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.
En la conferencia también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida".
Seis pacientes están en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y estables, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.
En el Hospital "Dr. Jaime Ferré" se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad.
También, hay otro varón de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni código de emergencia.
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