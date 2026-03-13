Una ex Miss Orán fue condenada a siete años de cárcel por integrar una banda narco

El inicio de la investigación

El caso salió a la luz el 5 de febrero de 2025, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron uno de los traslados de la banda y comenzaron un operativo que incluyó una persecución a más de 180 kilómetros por hora en rutas del norte salteño. Durante el procedimiento se incautaron 15 kilos de marihuana.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Tolaba negociaba la compra de la droga con proveedores en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, mientras que Oliva coordinaba los viajes y manejaba parte de las finanzas de la organización. Los investigadores también detectaron mensajes en los que la joven hacía referencia a pagos, deudas y transferencias vinculadas al transporte del estupefaciente.

La banda utilizaba al menos dos vehículos .una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3. y solía circular por rutas alternativas para evitar los controles policiales. Incluso realizaban desvíos hacia Jujuy antes de dirigirse a la capital salteña.

El día del operativo, Tolaba conducía uno de los vehículos acompañado por Oliva y otra mujer identificada como Ángela Cuenca. A unos 500 metros de distancia circulaban otros integrantes del grupo, que actuaban como apoyo logístico. Cuando advirtieron que la camioneta había sido interceptada, intentaron escapar por la ruta nacional 9/34 y luego por la ruta provincial 112.

Durante la fuga, los sospechosos arrojaron paquetes de droga por las ventanillas del vehículo. La persecución terminó cerca de la finca San Juan de Dios, en territorio jujeño, donde la policía halló el automóvil abandonado entre las malezas y detuvo a uno de los implicados.

La banda

A partir de esa investigación fueron identificados y detenidos otros miembros de la organización, varios de los cuales ya habían sido condenados previamente mediante juicios abreviados.

Entre ellos se encuentra José Burgos, quien recibió cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según la causa, era el encargado de recibir los cargamentos y distribuir la droga entre distintos revendedores.

También fueron condenados Benjamín Michel Delgado, con siete años de prisión, y Roberto Carlos Leiton, con cuatro años, ambos por el transporte de estupefacientes agravado. En tanto, Juan Alberto Romero recibió una pena de seis años por el mismo delito y por resistencia a la autoridad.

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes lograron reconstruir el funcionamiento de la organización y los roles de cada uno de sus integrantes.

Para los investigadores, la pareja formada por Tolaba y Oliva era la responsable de dirigir la estructura que operaba en la región fronteriza, coordinando el traslado de la droga y la distribución posterior dentro del circuito narco local.