Video: un "delivery" de dólares se defendió de un robo en Núñez y baleó a uno de los ladrones

El repartidor de divisas es un expolicía de la Ciudad. Fue abordado por un grupo de delincuentes y, en medio del forcejeo, sacó su revólver. El disparo impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.
Un expolicía de la Ciudad que trabaja como repartidor de divisas se defendió a tiros de una emboscada y dejó a un delincuente herido en el barrio porteño de Núñez.
El violento episodio, que trascendió en las últimas horas, se registró el pasado miércoles alrededor de las 14:30 en la calle Vedia al 2100, cuando el exefectivo, de 53 años, llegó al lugar para concretar lo que creía era una entrega habitual de paquetes de dinero. Según fuentes de la investigación, los asaltantes habrían hackeado un teléfono para citar al hombre en ese domicilio y abordarlo entre cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas.
Al descender de su vehículo, el trabajador fue interceptado por los delincuentes y uno de ellos extrajo un arma de fuego para amenazarlo. Ante el peligro inminente, el exagente reaccionó con rapidez: logró tomar distancia y, tras un forcejeo, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.
Mientras el delincuente de 28 años caía herido en la vereda perdiendo abundante sangre, sus tres cómplices huyeron a toda velocidad del lugar y permanecen prófugos. “Fue un estruendo muy fuerte; salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda”, relató un testigo sobre los instantes posteriores a la detonación que conmocionó a la zona.
Otro vecino describió un clima caótico: “Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada ante la incertidumbre de si había más disparos o peligro”.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad que captaron tanto el estallido como los gritos de desesperación de los implicados. En medio del pánico generalizado, algunos vecinos intervinieron para asistir al herido utilizando una sábana a modo de torniquete improvisado para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias.
Además, se conoció un audio registrado instantes después del hecho en el que se escucha al sospechoso herido pedir clemencia, suplicando que no lo dejaran morir. Ese material, junto con imágenes de cámaras de seguridad de la zona, será clave para reconstruir con precisión la mecánica del episodio.
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