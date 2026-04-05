Video: un "delivery" de dólares se defendió de un robo en Núñez y baleó a uno de los ladrones

Otro vecino describió un clima caótico: “Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada ante la incertidumbre de si había más disparos o peligro”.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad que captaron tanto el estallido como los gritos de desesperación de los implicados. En medio del pánico generalizado, algunos vecinos intervinieron para asistir al herido utilizando una sábana a modo de torniquete improvisado para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias.

Además, se conoció un audio registrado instantes después del hecho en el que se escucha al sospechoso herido pedir clemencia, suplicando que no lo dejaran morir. Ese material, junto con imágenes de cámaras de seguridad de la zona, será clave para reconstruir con precisión la mecánica del episodio.