Cuatro letrados hicieron una presentación en los tribunales argumentando que el evento representaba una apología del crimen. El homenaje en la UBA fue suspendido.
Un grupo de abogados presentó una denuncia por apología del crimen contra la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Josefina Arias, por el homenaje al ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, y también contra el hijo del líder guerrillero.
La presentación judicial fue realizada por los abogados Pedro Pablo Pusineri, Elena Rita Genise, José María Sacheri y Marcelo Llambías.
“Nos presentamos ante V.S. y respetuosamente decimos: I. OBJETO Que venimos a formular denuncia penal contra la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Dra. Ana Josefina ARIAS, contra los demás integrantes del Consejo Directivo de dicha Facultad que votaron favorablemente la resolución de fecha 3 de Noviembre de 2026, que se describe más abajo, y contra toda otra persona que funcionalmente haya respaldado, ratificado o exaltado dicha resolución, resultando así responsable, por la presunta comisión del delito de APOLOGIA DEL CRIMEN (art. 213 del Código Penal), sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda”, dice el encabezado del texto.
“Asimismo también esta acción se dirige contra Mario SANTUCHO (h), hijo de la persona a homenajear, y director de la revista Crisis, respaldo la iniciativa de la UBA, resalto que la oposición al acto surge de sectores de la “ ULTRADERECHA”, y que le parece bien la iniciativa, agregando que esta honrado por la trayectoria de sus padres, destacando que su padre, fue líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, por lo tanto, su postura pública respecto del hecho denunciado, también lo hace responsable del delito aquí denunciado”, agrega el texto.
Uno de los denunciantes es el hijo de Carlos Alberto Sacheri (1933–1974), filósofo, educador y profesor católico argentino, fue asesinado el 22 de diciembre de 1974 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.
La víctima recibió un disparo en la cabeza al llegar a su casa en automóvil junto a su esposa, sus siete hijos y tres amigos, tras regresar de misa. Diversas fuentes atribuyen el crimen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o a la célula/escisión "ERP-22 de agosto", que reivindicó el hecho.
El acto de homenaje a Santucho se había programado para el 10 de diciembre en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina de 1983, en el marco de los 50 años de la muerte y desaparición del jefe del ERP, ocurrida en 1976
Pero el martes, la casa de estudios canceló el evento que se iba a realizar el 10 de diciembre con la colocación de un cuadro-escultura con el rostro del líder revolucionario desaparecido en dictadura en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad en Constitución.
En reemplazo del homenaje la facultad convocó a "una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, que contará con la participación de especialistas que expresen la más amplia pluralidad de perspectivas disciplinares, teóricas, políticas e ideológicas".
En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales aclaró que la actividad en torno a Santucho no supone una reivindicación de la metodología violenta utilizada por la organización guerrillera durante los años en que estuvo activa.
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