Uno de los denunciantes es el hijo de Carlos Alberto Sacheri (1933–1974), filósofo, educador y profesor católico argentino, fue asesinado el 22 de diciembre de 1974 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

La víctima recibió un disparo en la cabeza al llegar a su casa en automóvil junto a su esposa, sus siete hijos y tres amigos, tras regresar de misa. Diversas fuentes atribuyen el crimen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o a la célula/escisión "ERP-22 de agosto", que reivindicó el hecho.

Marcha atrás con el acto

El acto de homenaje a Santucho se había programado para el 10 de diciembre en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina de 1983, en el marco de los 50 años de la muerte y desaparición del jefe del ERP, ocurrida en 1976

Pero el martes, la casa de estudios canceló el evento que se iba a realizar el 10 de diciembre con la colocación de un cuadro-escultura con el rostro del líder revolucionario desaparecido en dictadura en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad en Constitución.

En reemplazo del homenaje la facultad convocó a "una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, que contará con la participación de especialistas que expresen la más amplia pluralidad de perspectivas disciplinares, teóricas, políticas e ideológicas".

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales aclaró que la actividad en torno a Santucho no supone una reivindicación de la metodología violenta utilizada por la organización guerrillera durante los años en que estuvo activa.