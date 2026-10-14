Absolvieron a un gremialistas de camioneros acusado de bloquear una empresa

Maximiliano Cabaleyro fue juzgado por coacción, extorsión y amenazas. En su fallo, el juez consideró que ejerció el derecho de huelga.
El sindicalista del gremio de camioneros Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios.
El sindicalista fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, informaron fuentes judiciales a la prensa.
En el juicio en su contra, se expuso que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Cabaleyro llegó al proceso en prisión domiciliaria y tras la sentencia quedó en libertad. El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, dictó el fallo en una audiencia virtual.
Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos.
Rey Distribución SRL sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero.
Los dueños de la firma denunciaron en la Justicia esas dos acciones del gremio y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017.
En la sentencia, al referirse a los bloqueos, el juez consideró que “no existe la posibilidad de que esos eventos sean considerados típicos de los delitos acusados”, porque “el obrar relatado y probado lo ha sido en ejercicio de un derecho”. Y subrayó: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”.
Fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, que estaban acusados de turbación de la posesión.
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