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Absolvieron a un gremialistas de camioneros acusado de bloquear una empresa

Maximiliano Cabaleyro fue juzgado por coacción, extorsión y amenazas. En su fallo, el juez consideró que ejerció el derecho de huelga.

El sindicalista del gremio de camioneros Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios.

El sindicalista fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, informaron fuentes judiciales a la prensa.

Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos.

Rey Distribución SRL sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero.

Los dueños de la firma denunciaron en la Justicia esas dos acciones del gremio y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017.

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En la sentencia, al referirse a los bloqueos, el juez consideró que “no existe la posibilidad de que esos eventos sean considerados típicos de los delitos acusados”, porque “el obrar relatado y probado lo ha sido en ejercicio de un derecho”. Y subrayó: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”.

Fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, que estaban acusados de turbación de la posesión.

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