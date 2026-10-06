Marcharon contra la Corte Suprema por el fallo que libera la venta de tierras a extranjeros

El documento firmado por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Mesa de organismos de Derechos Humanos (APDH), Mesa Ecuménica, Partido Piquetero, Unidad Popular, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la CONADU y la CONADU Histórica aseguró que, el pasado 29 de septiembre, los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, "cerraron la puerta" del reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras.

"El Gobierno de Javier Milei había eliminado esa protección mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación y rechazó la demanda de los excombatientes de Malvinas. En concreto, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina", indicaron.

Por su parte, los diputados nacionales del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño y Myriam Bregman, brindaron un discurso frente al Palacio de Tribunales y también convocaron a movilizarse “masivamente” al Congreso el próximo 15 de octubre “para lograr el rechazo total del DNU 70/23”.

Asimismo, le exigieron a las centrales sindicales que llamen a un paro nacional ese mismo día, con el fin de que puedan manifestarse miles de personas en todo el país, y “derrotar este intento de derogación” de la Ley de Tierras.

“Tres jueces elegidos a dedo por las componendas políticas, que nadie eligió, fallan en contra de un pueblo que se movilizó el 6 de agosto, dejando muy claro el rechazo a la venta de nuestras tierras y la defensa de los bienes comunes, de la tierra, del agua. Por eso este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”, concluyó del Caño.

El fallo de la Corte Suprema

La protesta se convocó contra un fallo que la Corte suscribió el martes de la semana pasada, en el que consideró que el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no estaba legitimado para promover una demanda contra el decreto 70/2023, en cuyo artículo 54 se deroga la ley 26.737, de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”.

De esta forma, el máximo tribunal dejó vigente la derogación de la norma que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros.

Además, un tribunal del fueron Contencioso Administrativo rechazó el lunes una medida cautelar impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras para evitar ventas ilimitadas a extranjeros.

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, decidió no hacer lugar al pedido por considerar que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”.