Después de conocerse la resolución, la Oficina del Presidente difundió un comunicado y destacó que el Tribunal del Mar haya reconocido el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El posteo del canciller Pablo Quirno.
A pesar del fallo adverso, el Gobierno celebró este sábado que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, en el marco de la presentación por el proyecto petrolero Sea Lion.
Mediante un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que la decisión fue adoptada “en un voto no unánime” y sostuvo que el reconocimiento se dio frente a la postura del Reino Unido, al que acusó de pretender “desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar”. Sin embargo, señaló que no comparte que, en esta etapa preliminar, el tribunal haya considerado que no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas.
"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido. La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve", marcó el Ejecutivo.
Y continuó en esa línea: "Sin perjuicio de eso, la Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marcha del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra. Se limita a su etapa preliminar y no prejuzga ni compentencia del Tribunal Arbitral, ni el fondo de la controversia. El Gobierno avanzará sin demora en la constitución de dicho Tribunal y solicitará ante él las medidas necesarias para preservar los derechos de todos los argentinos".
La Oficina del Presidente también sostuvo que la decisión del TIDM “de ningún modo legitima la explotación unilateral” de los recursos naturales y advirtió que la administración de Javier Milei seguirá ejerciendo acciones para impedir esa explotación.
El comunicado agregó que se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente y remarcó que quienes participen de la explotación ilegítima de los recursos en las Islas Malvinas “deberán afrontar las consecuencias”.
En ese contexto, el canciller Pablo Quirno calificó como "un paso histórico" y sostuvo que "el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar", al tiempo que ratificó que la decisión no legitima lo que definió como el saqueo de los recursos argentinos ni pone fin al reclamo nacional sobre las Islas Malvinas.
A través de un pronunciamiento difundido desde sus redes sociales tras el fallo adverso para la Argentina, el diplomático dijo que la resolución no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En ese marco, Quirno anticipó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, mediante el reforzamiento de las sanciones y la profundización de las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos. También vinculó la instancia internacional con la agenda legislativa, al remarcar que Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En tanto, reclamó que los representantes del pueblo argentino cumplan con su responsabilidad institucional y advirtió que, si no lo hicieren, "que Dios y la Patria se lo demanden".
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