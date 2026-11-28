La Oficina del Presidente también sostuvo que la decisión del TIDM “de ningún modo legitima la explotación unilateral” de los recursos naturales y advirtió que la administración de Javier Milei seguirá ejerciendo acciones para impedir esa explotación.

El comunicado agregó que se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente y remarcó que quienes participen de la explotación ilegítima de los recursos en las Islas Malvinas “deberán afrontar las consecuencias”.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno calificó como "un paso histórico" y sostuvo que "el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar", al tiempo que ratificó que la decisión no legitima lo que definió como el saqueo de los recursos argentinos ni pone fin al reclamo nacional sobre las Islas Malvinas.

A través de un pronunciamiento difundido desde sus redes sociales tras el fallo adverso para la Argentina, el diplomático dijo que la resolución no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Hoy hemos dado un paso histórico. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo.



Esta… https://t.co/1dKftov0zz — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 28, 2026

En ese marco, Quirno anticipó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, mediante el reforzamiento de las sanciones y la profundización de las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos. También vinculó la instancia internacional con la agenda legislativa, al remarcar que Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En tanto, reclamó que los representantes del pueblo argentino cumplan con su responsabilidad institucional y advirtió que, si no lo hicieren, "que Dios y la Patria se lo demanden".