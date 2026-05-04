Adorni retoma las conferencias tras el polémico cierre de la sala de periodistas

Por diseño de la Casa Militar, organismo a cargo de la seguridad presidencial, los periodistas deberán acceder con DNI y credencial en mano por Balcarce 78. Hasta entonces se hacía por Balcarce 24 y con huella biométrica.

Una vez adentro, el Patio de Palmeras y el balcón ubicado en el primer piso, áreas de uso común desde las que se puede divisar el Salón de los Bustos, donde se registran los ingresos y las salidas de los funcionarios, se encuentran inhabilitadas. Incluso, esmerilaron todos los vidrios de los pasillos internos que dan hacia ese sector.

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Asimismo, restringieron la circulación a la Sala de Periodistas, sanitarios, las cafeterías y Patio de Malvinas, e impidieron el uso de los pasillos ubicados en el ala Oeste donde se ubican los despachos del asesor presidencial, Santiago Caputo, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La decisión tuvo lugar en medio de la investigación abierta luego de que TN emitiera un informe con imágenes de áreas comunes capturadas con anteojos inteligentes. Ante esa situación, el coronel mayor Sebastián Ibáñez denunció penalmente al periodista, la producción y el canal.

De inmediato, la Secretaría de Comunicación y Prensa, a cargo de Javier Lanari, ordenó la baja de la acreditación del periodista de TN, y algunos días después la decisión se extendió a la sala completa.

Pasados los 10 días, la Sala de Prensa reabrió sus puertas, pero con excesivas limitaciones por tiempo indefinido que no estaban contempladas a la hora de renovar las acreditaciones.