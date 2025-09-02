Al final, Milei no irá Las Vegas a pesar de que el afiche de Fátima Flórez lo anunciaba

Un viaje muy cuestionado por la oposición, sobre todo por el momento que se vive en el país con denuncias de coimas y corrupción por doquier.

Milei - Fátima El afiche del Show de Fátima Flórez confirma la presencia de Milei.

Por ejemplo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) publicó en su cuenta de la Red Social X: “Con tu plata, con la nuestra, con la de todos”, acompañando su afirmación con el afiche del show de Flórez, en el que podía leerse que las presentaciones serán el viernes 5 de septiembre y el sábado 6, a las 20 horas.

Ahora dicen que finalmente no irá a ver a Fátima, porque el paso por el desierto de Mojave de Nevada estaba condicionado por algunos detalles técnicos del viaje, referente a las horas de descanso de los pilotos.

Pero lo más probable es que, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, alguien le haya aconsejado un viaje exprés, que incluya como único destino Los Ángeles.

Partirá el miércoles por la noche a Los Ángeles, cumplirá con la agenda prevista para el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba con que Karina no viaje, inmersa en el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

El regreso del presidente a la Argentina está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y se estima que no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela del partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.