"Es lo que corresponde, uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones. Uno simplemente es demócrata y uno respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque corresponde", destacó Fernández en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.

De esa manera, el jefe de Estado marcó diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en 2015 prefirió no participar de la asunción de Mauricio Macri. En aquel momento, el fundador del PRO recibió los atributos de manos de Federico Pinedo.

El próximo domingo, Milei jurará como Presidente en una ceremonia que tendrá lugar en la Cámara de Diputados. Está previsto que, luego de dar un discurso ante la Asamblea Legislativa salga a las puertas del Congreso y hable ante el público que vaya a saludarlo a la plaza, antes de ir a Casa Rosada para la ceremonia con jura de ministros y delegaciones extranjeras.

macriyalberto.jpg En 2019, Alberto Fernández recibió los atributos presidenciales de manos de Mauricio Macri.

Alberto Fernández: "Cristina tiene un modo de hacer política que no me gusta"

A la espera de concluir su mandato, Fernández reveló que no se sintió acompañado por la vicepresidente durante los cuatro años de gestión. "Ese lugar en el que me pusieron donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema", se quejó.

"A mí me encanta la valentía de los que dicen animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Yo prioricé la unidad y lo haría mil veces más", enfatizó el Presidente.

"Creo que en algunas cosas Cristina pudo haber tenido razón y en otras cosas no, qué sé yo... Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta", dijo.

Y al ser consultado sobre si habían aclarado la situación de quién tomaría las decisiones antes de iniciar el mandato en 2019, Fernández sentenció: "En su momento lo hablé, creí que había quedado claro, pero no fue así, pero ya está, es historia".