Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez le pidió un departamento para no denunciarlo

En una entrevista con la filósofa Roxana Kreimer en su canal de YouTube, Fernández sostuvo que Yañez le pidió “un departamento y recursos que yo no tengo”. Según su relato, la denuncia judicial fue consecuencia de presiones externas: “Creo que fue inducida y que alguien se aprovechó de los problemas de salud que ella tiene”.

El exmandatario afirmó además que su expareja le comentó que recibiría una importante suma de dinero a cambio de participar en un documental. “Me dijo: ‘Si hago el documental me van a pagar millones de dólares. ¿Si no hago la denuncia, qué gano yo?’”, expresó.

En su descargo, Fernández también cuestionó la investigación del juez federal Julián Ercolini. Señaló que las amigas de Yañez declararon que los golpes que presentaba eran producto de caídas vinculadas al consumo de alcohol y que la propia exprimera dama “se sacaba fotos diciendo que después las iba a usar en mi contra”. “Nada de eso fue analizado”, criticó.

La causa contra el exjefe de Estado, que gobernó entre 2019 y 2023, se encuentra en una etapa avanzada. Tras ser procesado por lesiones leves y graves agravadas, además de amenazas coactivas, resolución que ya fue confirmada por la Cámara Federal, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral.

Ahora será el juez Ercolini quien defina si el expediente pasa a un tribunal oral. En caso de llegar a juicio y recibir una condena, Fernández podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.