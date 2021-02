En el acto de presentación realizado al mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK) se dieron a conocer los integrantes y lineamientos del organismo y Fernández explicó que esta “no es una mesa para ver qué interés predomina”, al tiempo que agregó que "no tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son".

19-02-2021_el_presidente_alberto_fernandez_llego-1-scaled.jpg Alberto Fernández lanzó el Consejo Económico y Social

“Sentarnos a discutir el presente y el futuro depende de nosotros. De una vez apostemos al diálogo, a construir el futuro entre todos, una vez dejemos de pelear por la miseria de defender nuestros intereses. Una vez entendamos que debemos hacer una sociedad más justa”, reflexionó el mandatario al lanzar el espacio de debate.

El primer mandatario explicó que en este ámbito “hay que hablar de todo, pero básicamente hay que hablar del futuro del país. Pensar qué país queremos, cómo lo construimos, y qué compromisos asumimos cada uno de los que estamos acá”.

Por su parte, el designado presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, sostuvo que el Gobierno nacional "cree en la cultura del encuentro y la necesidad de la amistad social".

"Este Consejo fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país. Tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos", dijo el funcionario, quien antecedió a Alberto Fernández en el uso de la palabra.

Belíz señaló que el objetivo es, en 1000 días de trabajo, abordar 25 temas de importancia estratégica organizadas en cinco ejes prioritarios para la vida del país, que serán la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional; la productividad con cohesión social; el cambio climático, la ecología y el desarrollo verde; los trabajos y la educación del futuro, y la democracia innovadora.

Para eso, además de los consejeros, se convocará a 100 expertos del CONICET y se trabajará con un grupo asesor internacional compuesto por Adolfo Perez Esquivel, Enrique Iglesias, Mariana Mazzucato, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff, José Mujica, Jeffrey Sachs, Alicia Bárcena, Luigino Bruni, Rebeca Grynspan y José Antonio Ocampo.

Béliz señaló además que los proyectos que impulse el Consejo y que comprometan intergeneracionalmente al país estarán vinculados al sistema de financiamiento internacional.

Los miembros del Consejo Económico y Social:

El ente estará integrado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz (quien además lo presidirá), los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JUFEJUS), María del Carmen Battaini.

La lista se integra también con los representantes de CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban “Gringo” Castro; CONAM, Edith Encinas; el CONICET, Carolina Carrillo y Ana María Llois y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo.

La nómina se completa con los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini.