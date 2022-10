"La vocera dijo lo que exactamente yo creo, con lo cual terminen con esa discusión: la vocera expresó lo que el presidente piensa", comenzó diciendo el mandatario al ser consultado sobre la polémica instalada desde el reality y que cobró notoriedad tras una serie de tweets de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

"El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia, y la verdad lo único que yo tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia", añadió Fernández.

"Y si el que me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo", puntualizó al cabo de un acto en el que participó en la localidad bonaerense de Pilar.

Alberto-GranHermano.mp4

"Lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la Nación y yo eso no dejo ponerlo en tela de juicio porque soy una persona honesta. Eso es todo lo que tengo que decir", subrayó el presidente en diálogo con el canal de noticias C5N.

"Después, si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante me da exactamente lo mismo: no me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver", enfatizó.

¿Qué dijo "Alfa" en Gran Hermano?

El participante Walter Santiago, apodado "Alfa", manifestó en las primeras 24 horas dentro de la casa que conoce al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño.

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", lanzó "Alfa" en el reality que tiene la particularidad que se transmite las 24 horas, con cámaras y micrófonos por toda la casa.

A raíz de estas declaraciones, el presidente Fernández instruyó al abogado Gregorio Dalbón para que inicie acciones civiles por daño contra su honor.