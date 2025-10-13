ANSES otorga un "bono"-reintegro de $500.000 para sus empleados

La medida, que forma parte del programa "Tu sueldo rinde más", comenzará a regir el miércoles 15 de octubre y apunta a aliviar el bolsillo de los trabajadores del organismo estatal, justo a diez días de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Según se detalla en la comunicación oficial del BNA, para recibir el beneficio, los empleados deben cumplir dos requisitos: percibir su sueldo en una cuenta del Banco Nación y realizar las compras usando la app BNA+ MODO con las tarjetas Visa de débito o crédito asociadas. El reintegro se aplicará automáticamente hasta alcanzar el límite indicado de 500 mil pesos.

Además del reintegro, el Banco Nación ofrece a los empleados de ANSES préstamos personales e hipotecarios con tasas preferenciales, cuentas remuneradas en pesos y dólares, y adelantos de haberes con interés bonificado. La iniciativa busca reforzar la capacidad de consumo y facilitar el acceso a servicios financieros.

Economistas destacan que incentivos como el otorgado por ANSES a sus empleados pueden aumentar el consumo en el corto plazo, aunque advierten sobre el costo fiscal de aplicar reintegros tan altos.