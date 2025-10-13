Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Debido a los ingresos por las exportaciones, el mandatario estimó que a los argentinos “nos van salir dólares por las orejas”. Esa situación provocará -proyectó- un aumento “fenomenal” de los ingresos de los argentinos.

Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en “el sector servicios (que) es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

En la previa de su encuentro con Donald Trump, Milei destacó el papel de Estados Unidos como socio clave. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, expresó. Además, enumeró líneas de crédito, swap de monedas e intervención directa en los mercados como herramientas de apoyo para evitar turbulencias.

El mandatario remarcó que su plan económico no se modificará “ni un ápice” después de las elecciones del 26 de octubre. Defendió la continuidad del equilibrio fiscal, la desregulación y el alineamiento internacional como pilares del crecimiento.

Milei sostuvo que su Gobierno está listo para afrontar eventuales crisis. “A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, dijo. Cerró su mensaje con un pedido a la sociedad: “Hemos hecho un esfuerzo enorme. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.