Kicillof llamó desde Jujuy a construir una alternativa nacional para derrotar a Milei

Productores afectados

En esa línea, señaló que durante su visita recogió testimonios de productores y comerciantes jujeños afectados por la situación económica. “Escuchamos que los productores de tabaco y caña, y los comerciantes con Milei, tienen la perspectiva de pasarla cada vez peor”, advirtió.

La actividad formó parte de la estrategia de Kicillof para extender su construcción política a distintas provincias, mediante encuentros con dirigentes, sectores sociales y representantes de la producción.

Antes del acto, el gobernador bonaerense mantuvo una reunión institucional con su par jujeño, Carlos Sadir, con quien firmó distintos convenios de cooperación entre ambas provincias.

Durante su discurso, Kicillof insistió en la necesidad de recuperar una mirada federal para enfrentar las políticas nacionales. “En nuestro pueblo, en su corazón, está la base de la recuperación de nuestro país y de cada una de nuestras provincias. No podemos aceptar que se desvirtúe el federalismo”, expresó.

También convocó a fortalecer la organización territorial y la militancia como herramientas para disputar el poder político.

“Es la que tiene el peronismo y el campo popular. Somos invencibles”, afirmó al referirse a la militancia, a la que definió como la fuerza más poderosa para enfrentar al oficialismo.

En el tramo final, Kicillof llamó a construir un proyecto nacional desde las provincias, con una propuesta que definió como “productiva, federal, soberana y patriota”.

“Para construir un país más justo y una patria para todos, la tenemos que hacer desde abajo para arriba y desde la periferia para el centro”, sostuvo.

Finalmente, planteó que las prioridades de un futuro gobierno deben ser la producción, el empleo, la educación y la salud, en contraposición con lo que denominó “la timba y la extranjerización”.

“Un país que se vuelva a mover con los principios y la doctrina del peronismo”, concluyó, en una nueva señal de sus aspiraciones de proyectar el MDF como una alternativa política nacional.