Arranca el debate del Presupuesto 2027 en Diputados: expone el secretario de Hacienda

Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, se presentará el próximo martes ante la comisión de Presupuesto.

Las 10 claves del Presupuesto 2027

1. Crecimiento económico y nivel de actividad

El Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para 2027. En tanto, para el año en curso, el proyecto contempla una expansión de la economía del 3%, impulsada por una mejora del consumo privado y una recuperación gradual de la inversión.

2. Inflación y evolución de los salarios

Las estimaciones del Ministerio de Economía prevén que la inflación acumulada alcance el 18% al cierre de 2027. Por su parte, las proyecciones presupuestarias contemplan un incremento promedio de los salarios del 25,4% durante el mismo período, por encima de la suba prevista para los precios.

3. Qué pasará con el dólar mayorista

El proyecto estima que el dólar mayorista finalizará 2026 en $1.600. Para 2027, en tanto, calcula que la cotización promedio de la divisa se ubicará en $1.847,60.

4. Equilibrio fiscal y superávit financiero

El equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo uno de los pilares del programa económico, definido por el Gobierno como una «regla inalterable». Para la Administración Nacional, el proyecto prevé un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI y un resultado financiero positivo de $246.741 millones. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el país completaría así cuatro años consecutivos con saldo favorable y sin entrar en default.

5. Superávit comercial y proyección de exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzarían los US$ 133.984 millones en 2027, mientras que las importaciones sumarían US$ 118.424 millones. Con estas estimaciones, la balanza comercial registraría un superávit de US$ 15.560 millones durante el próximo año.

Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto, deberá definir el cronograma sobre el debate del proyecto.

6. Gasto social y asistencia directa

Los servicios sociales concentrarán la mayor parte de las erogaciones previstas, con una asignación de $150.913.491 millones. Según el proyecto, la asistencia directa a las personas representará el 74,6% del presupuesto total. Entre las principales herramientas de ayuda figuran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que, de acuerdo con las cifras oficiales, cubren el 95% de la canasta básica alimentaria.

7. Empleo formal y transformación de los planes sociales

El esquema presupuestario contempla la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, en el marco de la modernización de las relaciones de trabajo. Además, el programa Formando Capital Humano apunta a facilitar la reconversión de 900.000 planes sociales hacia empleos formales mediante el Registro Integrado de Beneficiarios.

8. Defensa y Seguridad: reequipamiento y despliegue territorial

En el área de Defensa, las prioridades estarán centradas en el reequipamiento militar. Entre las adquisiciones previstas se encuentran 24 aviones F-16, cuatro aeronaves P-3 y radares fabricados por la empresa INVAP, en el marco del Plan ARMA.

En materia de Seguridad, el Gobierno prevé sostener el despliegue territorial de las fuerzas federales en zonas consideradas críticas. Las proyecciones oficiales destacan, además, una reducción de la tasa de homicidios, que se ubicó en 3,6 cada 100.000 habitantes.

9. Obra pública y concesiones privadas

La intervención directa del Estado nacional quedará limitada a 199 proyectos de infraestructura, sobre un universo inicial de 2.339 obras. El resto de los emprendimientos será transferido a las provincias o incorporado a la Red Federal de Concesiones, un sistema que prevé financiar las obras mediante peajes administrados por operadores privados, sin subsidios del Tesoro nacional.

10. Acuerdos con las provincias y deudas históricas

El Gobierno también busca avanzar en el ordenamiento de las cuentas con las provincias a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Mediante este mecanismo, se firmaron acuerdos con 21 jurisdicciones, lo que permitió desistir de 37 demandas judiciales contra el Estado nacional vinculadas con reclamos por deudas históricas.