Turismo: saldo negativo de más de US$ 750 millones en el segundo trimestre

El gasto diario promedio por persona fue de U$s87,3 para los extranjeros que visitaron la Argentina, contra U$s105,8 para los argentinos que viajaron al exterior.

Entre enero y junio ingresaron 2,90 millones de turistas extranjeros y salieron 6,38 millones de residentes, con un saldo negativo de 3,49 millones de turistas.

Los datos de junio

El Indec dio a conocer cómo fue la actividad del turismo internacional durante junio pasado y remarcó que los ingresos al país crecieron 3,3% interanual, pero las salidas cayeron 22%, dando así un saldo negativo de 172,7 mil turistas.

El país recibió en junio de 2026 un total de 612,8 mil visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 329,2 mil fueron turistas y 283,6 mil, excursionistas. En el mismo período, 925,9 mil residentes viajaron al exterior, de los cuales 501,9 mil fueron turistas y 424,0 mil, excursionistas, lo que dejó un saldo negativo de 313,1 mil visitantes internacionales.

El 69,2% del turismo receptivo provino de países limítrofes. Brasil aportó el 30,8% de los turistas no residentes, seguido por Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%). Además, el 56,5% de los visitantes llegó por vía aérea, el 31,8% por vía terrestre y el 11,7% por vía fluvial o marítima.

En cuanto al turismo emisivo, los principales destinos elegidos por los residentes argentinos fueron Europa (17,4%), los países del denominado bloque “Resto de América” (17,0%) y Brasil (16,8%). El 62,4% viajó por vía aérea, el 30,0% por vía terrestre y el 7,5% por vía fluvial o marítima.