Turismo: saldo negativo de más de US$ 750 millones en el segundo trimestre

El indec informó los datos de turistas que salieron del país y de los extranjeros ingresaron a la Argentina entre abril y junio de 2026.
Durante el período entre abril y junio el turismo receptivo generó US$ 608,8 millones, mientras que el emisivo demandó US$ 1.360,7 millones, lo que implicó un déficit de US$ 751,9 millones, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Los números negativos se deben a que muchos turistas argentinos siguen viajando mucho más al exterior con respecto a los extranjeros lo que ingresan extranjeros al país.
Se suma el gasto promedio diario de los residentes en el exterior es más elevado. A pesar de que creció la llegada de extranjeros al país, el gasto de los argentinos en el exterior siguió siendo muy superior al ingreso generado por los extranjeros.
En este contexto, en el segundo trimestre, por Ezeiza y Aeroparque ingresaron 562.500 turistas no residentes, mientras que salieron 892.600 turistas residentes, lo que dejó un saldo negativo de 330.100 turistas.
El gasto diario promedio por persona fue de U$s87,3 para los extranjeros que visitaron la Argentina, contra U$s105,8 para los argentinos que viajaron al exterior.
Entre enero y junio ingresaron 2,90 millones de turistas extranjeros y salieron 6,38 millones de residentes, con un saldo negativo de 3,49 millones de turistas.
El Indec dio a conocer cómo fue la actividad del turismo internacional durante junio pasado y remarcó que los ingresos al país crecieron 3,3% interanual, pero las salidas cayeron 22%, dando así un saldo negativo de 172,7 mil turistas.
El país recibió en junio de 2026 un total de 612,8 mil visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 329,2 mil fueron turistas y 283,6 mil, excursionistas. En el mismo período, 925,9 mil residentes viajaron al exterior, de los cuales 501,9 mil fueron turistas y 424,0 mil, excursionistas, lo que dejó un saldo negativo de 313,1 mil visitantes internacionales.
El 69,2% del turismo receptivo provino de países limítrofes. Brasil aportó el 30,8% de los turistas no residentes, seguido por Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%). Además, el 56,5% de los visitantes llegó por vía aérea, el 31,8% por vía terrestre y el 11,7% por vía fluvial o marítima.
En cuanto al turismo emisivo, los principales destinos elegidos por los residentes argentinos fueron Europa (17,4%), los países del denominado bloque “Resto de América” (17,0%) y Brasil (16,8%). El 62,4% viajó por vía aérea, el 30,0% por vía terrestre y el 7,5% por vía fluvial o marítima.
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