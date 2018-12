Ausencia de mujeres en las cortes supremas

De esta forma se refirió a información publicada por el diario La Nación, en la que, en base al portal de datos abiertos del Ministerio de Justicia de la Nación, se concluyó que las mujeres tan sólo ocupan un tercio de los cargos del Poder Judicial. Medina indicó que, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia, en el ámbito parlamentario la participación de la mujer es mayor, pero subrayó que eso se debe a que “hay una Ley de Cupo” que garantiza su participación en las listas de candidatos a cargos legislativos.

No obstante, marcó que no ocurre lo mismo a nivel del Poder Ejecutivo. “Si uno ve una foto del gobierno nacional y los ejecutivos provinciales, ve que son mayoritariamente hombres lo integrantes de esas fotos. Si bien hay mujeres muy destacadas (mencionó a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la vicepresidenta Gabriela Michetti), son tres o cuatro en la foto, una minoría”, apuntó. Al referirse específicamente a la situación de la Justicia, Medina dijo que “hay supremas cortes de las provincias donde directamente no hay mujeres”, e indicó que esa situación persiste en Corrientes, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza y Chubut.

Por otro lado, la magistrada titular de AMJA destacó la “gran transformación de la jurisprudencia” que se produjo con la incorporación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las primeras mujeres, en referencia a la fallecida Carmen Argibay y a la actual integrante Elena Highton de Nolasco.